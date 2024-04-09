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"Мираторг" запустил новую производственную базу в Калужской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов в РФ и крупнейший производитель говядины, запустил в Калужской области новую производственную базу "Лужница" для ремонта и обслуживания сельхозтехники и автомобилей.

Как сообщается в пресс-релизе, ее работа будет нацелена на повышение качества обработки сельхозугодий, обеспечение эффективной заготовки кормов для крупного рогатого скота, а также на создание комфортных условий для работы 150 человек.

Это вторая база холдинга в регионе. Ее строительство, в которое вложено 97 млн рублей, началось в 2023 году. "Она позволяет обслуживать дорогостоящую технику строго по регламенту, оптимизировать расходы на ремонт без ущерба качеству, сократить простои, обеспечить правильное хранение техники и гарантированно подготовить ее к сезону в срок и без потерь, - говорится в пресс-релизе. - Парк сельхозмашин составляет 240 единиц для подготовки и обработки почвы, посева и уборки урожая, заготовки кормов".

В Калужской области "Мираторг" с 2014 года реализует проект по мясному скотоводству: производство кормов, воспроизводство стада и выращивание молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма, убоя и переработки. Компания с нуля построила в регионе 15 животноводческих ферм, а также создала растениеводческий дивизион с парком сельхозтехники и производственной базой по ее ремонту и обслуживанию.

Компания обрабатывает более 74 тыс. га сельхозугодий, поголовье мясного скота специализированной мясной породы абердин-ангус на калужских фермах насчитывает 91,5 тыс. голов.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг Калужская область
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