Рынок акций РФ завершил вторник снижением вслед за нефтью

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник коррекционным снижением из-за фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (Brent опустилась ниже $90 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи откатился в район 3410 пунктов после дневного роста выше 3440 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года). Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-6,4%) после выхода накануне вечером отчета за 2023 год, выросли бумаги "Норникеля" (+4,5%) и ПАО "Полюс" (+3,9%) на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3414,26 пункта (-0,1%, максимум сессии – 3441,18 пункта), индекс РТС – 1158,44 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 по Москве подрос до 92,89 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-6,4%), расписки OZON (-2,9%), бумаги "ММК" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,1% "префы"), "Роснефти" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), Polymetal (-1,1%), "ТКС Холдинг" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Магнита" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Консолидированная выручка АФК "Система" в 2023 году по МСФО превысила 1 трлн рублей, увеличившись с 2022 года на 16,8%. Как сообщила корпорация, OIBDA группы в 2023 году составила 266,2 млрд рублей, чистый убыток АФК оказался на уровне 5,3 млрд рублей против 43,5 млрд рублей прибыли годом ранее. В компании объясняют размер показателя "консервативным подходом, применяемым группой при формировании резервов по финансовым вложениям в консолидированных финансовых результатах". Без учета влияния данного фактора прибыль составляет 6,2 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров АФК "Система" пройдет 28 июня в форме заочного голосования; в повестку собрания, в том числе, включен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, - 4 июня.

Сбербанк в марте получил 128,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,3 млрд руб. прибыли годом ранее; по итогам I квартала чистая прибыль банка увеличилась до 364 млрд руб. против 350,2 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности банка.

Подорожали акции "Норникеля" (+4,5%), ПАО "Полюс" (+3,9%), "Северстали" (+0,5%), "Газпрома" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций в первой половине торгов обновил двухлетний максимум индекса МосБиржи выше 3440 пунктов на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть, однако к вечеру котировки "черного золота" ушли в минус, покупатели отечественных активов ушли в тень, что привело к откату индекса МосБиржи.

Акции ПАО "Полюс" и "Норникеля" выглядели лучше рынка, отыгрывая ценовой позитив в металлах. Внешний фон был неоднородным: китайские биржи подросли, европейские - снизились. Давление на общерыночные настроения могло оказать обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, считает эксперт.

В середине недели внимание инвесторов будет приковано к макростатистике. В США опубликуют данные по темпам роста потребительских цен в марте (ИПЦ), также будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 апреля - 3350-3450 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ пока не спешит серьезно корректироваться, индекс МосБиржи остается выше 3400 пунктов, сохраняя восходящий среднесрочный тренд. Тем не менее, вероятность локальной коррекции нарастает – ее может спровоцировать снижение цен на нефть, которые сейчас во многом зависят от геополитики. В текущих котировках риск-премия за геополитику достаточно существенная, считает эксперт.

При этом стратегически у российского рынка есть ряд драйверов для дальнейшего роста, среди которых стоит выделить бум IPO, ожидания дивидендного сезона и продолжающуюся редомициляцию компаний. Давление на рынок оказывает жесткая монетарная политика ЦБ РФ на фоне преобладания проинфляционных рисков и повышенных текущих темпов инфляции. Помимо этого, дополнительным фактором риска для долгосрочных и среднесрочных облигаций является "навес" предложения ОФЗ со стороны Минфина на первичных аукционах, полагает Федосов.

Среди корпоративных новостей стоит отметить отчет Ozon по МСФО за 2023 год, который показал сильный финансовый результат, кроме того, было заявлено, что компания планирует "переехать" в российскую юрисдикцию в 2024 году. Это позволит снизить инфраструктурные риски компании и в будущем платить российским инвесторам дивиденды.

Нефть Brent торгуется вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель. Геополитика и ограничение добычи нефти ОПЕК+ сейчас являются залогом относительно высоких цен на нефть. Более того, при обострении конфликта на Ближнем Востоке нефть спекулятивно может уйти выше $100 за баррель, полагает Федосов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ во вторник не смог сохранить уверенный оптимизм и завершил торги в небольшом "минусе" по индексам. Макроэкономический и новостной фон в России к концу дня несколько ухудшился, так как снижение цен на нефть и новости о замедлении роста в жилищном строительстве привели к фиксации прибыли инвесторами. К этому добавилось еще и ослабление рубля.

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель, а золото, наоборот, продолжило обновлять максимумы. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Норильского никеля", спрос на которые вырос после завершения процедуры дробления (сплита) бумаг компании.

Акции "Системы" упали после выхода неоднозначных финансовых результатов по МСФО за 2023 год. Если учесть фактор признания одноразовой прибыли от выгодного приобретения девелоперских активов (увеличения доли в строительной группе "Эталон" в 2022 году) и результаты лесопромышленного актива (группы "Сегежа"), то OIBDA холдинга по сравнению с результатом 2022 года не выросла, а сократилась на 13%. Чистый убыток АФК "Система" за 2023 год составил 5,3 млрд руб., притом что в 2022 году компания получила чистую прибыль по МСФО в размере 43,5 млрд руб.

Основной причиной чистого убытка холдинга стал, как сообщается в пресс-релизе, "консервативный подход", применяемый группой при формировании резервов по финансовым вложениям в консолидированных финансовых результатах. Без учета влияния этого фактора чистая прибыль составила 6,3 млрд руб., из чего следует, что убыток у холдинга "бумажный", а реально чистая прибыль "Системы" хоть и сократилась в 7,2 раза за 2023 год, но все-таки она есть. Это означает, что АФК может выплатить дивиденды за 2023 год, причем минимальный размер дивиденда, выплачиваемого в 2024 году, определен на уровне 0,52 руб. на акцию, то есть на 27% выше, чем годом ранее. Инвесторы, по всей видимости, ждут от "Системы" конкретных заявлений и рекомендаций совета директоров по дивидендам за 2023 год, полагает аналитик.

В среду индекс МосБиржи покажет колебания в коридоре 3350-3450 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, расписки Ozon снизились после публикации финансовых результатов за 2023 год: показатель GMV (оборот), включая услуги, вырос на 111% за 2023 год и составил 1 трлн 752,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 53% (до 424,3 млрд руб.), а чистый убыток за год снизился на 15,5 млрд руб. (до 42,7 млрд руб.). Группа "Эталон" (+0,9%) опубликовала операционные результаты за I квартал 2024 года: продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза (до 189 тыс. кв. м), стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза г/г (до рекордных 41 млрд руб.), отметил аналитик.

С точки зрения теханализа, рынок акций все еще в значительной мере перегрет, поэтому можно допустить более значительную коррекцию в ближайшее время, считает Иванов.

Зарубежные фондовые индексы

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX снизились на 0,04-1,3%) и США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,2-0,4%).

Инвесторы ждут в четверг публикации данных о мартовской динамике потребительских цен и цен производителей в Китае, а в пятницу - данных о его внешней торговле за март.

Участники рынков также оценивают заявления главы Минфина США Джанет Йеллен, которая сказала накануне, что она не исключает введения пошлин на китайский экспорт в сфере "зеленой" энергетики.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены вечером корректируются вниз, поддержку котировкам оказывает отсутствие прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 во вторник составила $89,73 за баррель (-0,7% и -0,9% накануне), майская цена WTI - $85,54 за баррель (-1% и -0,6% в понедельник).

Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, власти Израиля заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, но ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

Тем временем, вечером во вторник стало известно, что Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2024 год с $87 до $88,55 за баррель, а также увеличило прогноз потребления нефти в мире в текущем году на 450 тыс. б/с, до 102,91 млн б/с.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ГК "Астра" (-6,6%), "Самараэнерго" (-4,9% и -3,6% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (-4,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-4,3%), ПАО "Наука-Связь" (-3,9%), ПАО "НПО "Наука" (-3,6%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,6% и -4,6% "префы").

Выросли акции ПАО "Левенгук" (+16,4%), ПАО "Арсагера" (+10,4%), ПАО "РБК" (+9,9%), "ТГК-14" (+5,1%), ПАО "Южуралзолото" (+4,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,8%), ПАО "Бурятзолото" (+3,8%), ПАО "Группа ЛСР" (+3,8%), "Башнефти" (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,39 млрд рублей (из них 9,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,66 млрд рублей на бумаги АФК "Система" и 6,13 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").