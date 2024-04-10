Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже утром в среду, рубль пассивен на фоне отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,04 руб./$1 (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 29,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 12,83 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", валютные пары на старте торгов были в безыдейном состоянии. На фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика, а сырьевой рынок после ощутимого ослабления по итогам предыдущей сессии стабилизировался. Новостной негатив компенсируется жесткой монетарной политикой ЦБ РФ.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что работа над 14-м пакетом ограничительных мер ЕС против РФ уже ведется, он может быть утвержден весной.

"Вероятно, он будет включать в себя обширный список ограничительных мер с сильной направленностью против обхода, например в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт своей нефти", - сказал зампред ЕК во вторник на конференции, организованной фракцией Европарламента Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D).

При этом Домбровскис отметил, что "доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным", а "дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными".

Минэнерго США между тем повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2024 год с 13,19 млн баррелей в сутки (б/с) до 13,21 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA). Прогнозный показатель на 290 тыс. б/с превышает результат 2023 года - 12,92 млн б/с, который стал новым рекордом добычи нефти в Соединенных Штатах. Предыдущий был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Министерство также существенно, почти на 0,8 млн б/с, увеличило оценку потребления нефти в мире в 2022 году, за счет чего выросли оценки 2023-2025 годов. Теперь, по оценке ведомства, в 2023 году спрос на нефть составил 101,96 млн б/с (мартовская оценка - 101 млн б/с), в 2024 году - 102,91 млн б/с (ранее - 102,43 млн б/с), в 2025 году - 104,26 млн б/с (в марте прогнозировалось 103,81 млн б/с).

Повысился и прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87/барр. до $88,55/барр., следует из данных EIA. Прогноз на 2025 год повышен с $84,8/барр. до $86,98/барр.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время давление на цены оказывает обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе обстрелы коммерческих судов, следующих транзитом через Красное море. Дополнительно воздействие на нефтяные котировки оказало продление добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+ в канун высокого сезона спроса на нефть.

Участники валютного рынка находятся в ожидании свежих данных о потребительских ценах в США, которые будут озвучены в среду. Этот показатель является ключевым для решений Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. В среду также будет опубликован протокол мартовского заседания Федрезерва.

В этот же день в Госдуме будет представлен годовой отчет Банка России за 2023 год.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,45 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,28 за баррель, что на 0,06% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 снизился на 0,43%, японский Nikkei 225 опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,88%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,14%. Биржи Южной Кореи закрыты в среду из-за выборов в Национальное собрание.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Трейдеры заняли осторожную позицию перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США. Минтруда США обнародует мартовский отчет по инфляции в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы. Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51,2% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.