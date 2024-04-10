"Атон" зарегистрировал своего страховщика жизни

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная группа "Атон" создала дочернюю компанию в сфере страхования жизни - ООО "СК "Атон жизнь".

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 9 апреля. Ее уставный капитал составляет 450 млн рублей.

"Атон" в начале марта зарегистрировал шесть доменов, связанных со страхованием. В компании тогда говорили, что видят большой запрос со стороны инвесторов на подобные услуги и рассматривают возможность расширения продуктовой линейки.