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Основатель ГК "Дело" Шишкарев учредил новое юрлицо в сфере перевозок

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Логин Дело" (100% у основателя ГК "Дело" Сергея Шишкарева) стало учредителем нового юрлица в сфере транспортных перевозок, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания ООО "Сиатрасс альянс" (Москва) была зарегистрирована 5 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей. У "Логин Дело" в ней 90%, еще 10% у Владимира Воронова, который также является генеральным директором компании.

Основной вид деятельности указан как связанный с перевозками. Исполнительным директором назначен бывший топ-менеджер ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") Александр Подылов.

В пресс-службе группы компаний "Дело" не ответили на запрос "Интерфакса" о целях создания новой компании.

Совладелец ГК "Дело" Шишкарев учредил ООО "Логин Дело" в декабре 2023 года, уставный капитал компании 200 млн рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Дело Логин Дело ГК "Дело" Сергей Шишкарев Владимир Воронов
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