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"Вымпелком" в январе купил облигации "Металлоинвеста" на 400 млн юаней

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в январе приобрело биржевые облигации АО "ХК "Металлоинвест" в юанях, говорится в отчетности сотового оператора.

В частности, "Вымпелком" купил 400 тыс. бумаг после их первичного размещения по номинальной стоимости 1 тыс. юаней за облигацию, уточняется в отчетности. Таким образом, оператор купил облигации на сумму 400 млн юаней.

"Металлоинвест" разместил этот выпуск 11 января, количество бумаг не называлось. АКРА в декабре сообщало, что объем выпуска составит 400 млн юаней.

Дата погашения выпуска - 25 декабря 2025 года. Ставка купона установлена в размере 5,9% годовых для четырех купонных периодов.

В отчетности "Вымпелкома" также говорится, что в феврале компания приобрела 5 млн 223 тыс. 757 структурных облигаций АО "Сбербанк КИБ" по номинальной стоимости – 1 тыс. рублей за бумагу.

Кроме того, в феврале "Вымпелком" приобрел 5 млн 269 тыс. структурных облигаций ВТБ по номинальной стоимости – 1 тыс. рублей за бумагу.

Вымпелком Металлоинвест
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