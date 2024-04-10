Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду сохранил оптимистичный настрой на дивидендных ожиданиях и подросшей нефти (Brent торгуется в район $89,6 за баррель), хотя конъюнктура внешних фондовых площадок ухудшилась из-за статистики об ускорении инфляции в США в марте, которое выступает фактором пролонгации жесткой монетарной политики Федрезерва.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте бумаги металлургов во главе с "Русалом" (+5,5%), в аутсайдерах выступили акции АФК "Система" (-1,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3439,11 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1159,39 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар к 19:50 вырос до 93,44 рубля (+0,44 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+5,5%), "НЛМК" (+3,7%), "ММК" (+2,4%), "Норникеля" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,2% "префы"), расписки OZON (+1,1%), бумаги "Яндекса" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "ТКС Холдинг" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,2%), акции ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,3%), "Московской биржи" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), Сбербанка (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду торговался вблизи двухлетних вершин по индексу Мосбиржи. Рубль продолжал сдавать позиции, цены на нефть при этом вечером увеличили волатильность на фоне статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сохраняющихся рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Внешний фон ухудшился из-за данных по темпам роста потребительских цен в США в марте, которые превысили прогнозы. Резкий взлет доллара к другим валютам на этом фоне оказал давление на котировки сырьевых товаров. Не самые оптимистичные новости пришли из Китая: агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг страны на уровне "A+", но ухудшило прогноз со "стабильного" до "негативного", отмечает эксперт.

В четверг рынки будут "переваривать" данные по инфляции в США, а также протоколы последнего заседания ФРС. В этот же день состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам - инвесторы не ждут изменения ставок до июня, в фокусе будут заявления и прогнозы регулятора. Рынок нефти может отреагировать на выход ежемесячного отчета ОПЕК. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 апреля - 3350-3450 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, негативные настроения на мировых рынках, обеспокоенных статистикой по инфляции в США, отчасти затронули и российскую Мосбиржу. Американская инфляция в марте ускорила рост и еще больше отдалилась от цели ФРС в 2% в год. Инвесторы обеспокоены тем, что ФРС, если инфляция надолго останется выше целевого уровня, может сохранять жесткую монетарную политику почти до конца года и даже вообще отказаться от снижения процентных ставок в этом году.

Давление на нефть Brent оказали возникшие опасения избыточного роста добычи сырья в США. Золото также скорректировалось с исторического максимума.

"Прогнозируем, что завтра индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 3400-3500 пунктов, доллар проторгуется в интервале 92-94 руб.", - считает Мильчакова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс Мосбиржи застыл вблизи отметки 3440 пунктов, для дальнейшего роста не хватает локальных драйверов. Внешний фон по-прежнему достаточно спокойный, при этом нефть перешла к локальной коррекции. Одновременно с этим стоит отметить, что пока нет и значительных рисков для снижения рынка акций. Вероятность дальнейшего улучшения спроса на российские акции выше, считает эксперт.

Стратегически у российского рынка есть ряд драйверов для дальнейшего роста, среди которых стоит выделить бум IPO, ожидания дивидендного сезона и продолжающуюся редомициляцию компаний, полагает эксперт.

Согласно фьючерсам на изменение базовой процентной ставки ФРС, срок ее изменения сдвинулся. С вероятностью 46% рынки ожидают первого снижения на 0,25 п.п. только в сентябре, тогда как ранее ожидалось первое снижение в июне, отмечает Федосов.

Что касается нефти, то геополитика и ограничение добычи странами картеля ОПЕК+ сейчас являются залогом относительно высоких цен. Более того, при обострении конфликта на Ближнем Востоке нефть Brent спекулятивно может уйти выше $100 за баррель, полагает представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль в среду сдал позиции. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в среду заявила, что пик инфляции в РФ пройден. Эти высказывания в случае оправдания ожиданий предвещают постепенное смягчение позиции центробанка в ближайшие месяцы, что негативно для рубля.

Интерес к акциям "Эн+ груп" (+5,1%) и "Русала" в последние сессии резко возрос на фоне повышения цен на алюминий, которые тестируют максимумы с февраля 2023 года. Бумаги "НЛМК" подскочили до максимума с февраля 2022 года после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию (доходность 11,3% - на данный момент самая высокая в этом сезоне) с закрытием реестра 27 мая. Акции "ММК", который на данный момент не рекомендовал дивидендов, выросли следом за конкурентом.

В мире

Индекс доллара США обновил максимум года в ожидании сохранения высоких процентных ставок в стране после выхода статистики по инфляции за март. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются вблизи $90 и $85 за баррель, давление на котировки оказала статистика по запасам сырья в США, хотя сохраняются опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. С другой стороны, высокие цены на нефть уже заставили США приостановить ее покупку в стратегические резервы, и начинают разгонять инфляцию, что в итоге может способствовать снижению спроса на "черное золото". В четверг интерес для рынка представляет ежемесячный отчет ОПЕК, отмечает аналитик.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%) и просели США (индексы к 18:50 по московскому времени упали на 1,2-1,3%) после выхода статистики по американской инфляции.

Биржи Южной Кореи в среду были закрыты в связи с парламентскими выборами в стране.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 3,5% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 3,4% с февральского уровня 3,2%, по данным Bloomberg.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении, полностью повторив февральскую динамику. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Статистика оказала негативное влияние на фондовый рынок США, а судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне упала до 19% против оценки в 56% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены вечером подросли после локальной просадки на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $89,59 за баррель (+0,2% и -1,1% накануне), майская цена WTI - $85,37 за баррель (+0,2% и -1,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей (причем общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей), резервы бензина выросли на 715 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Ранее снижению цен на нефть способствовали ожидания возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+19,5%), ПАО "Россети Юг" (+11,9%), ПАО "РКК "Энергия" (+9,9%), "ТГК-1" (+8,1%), "ТГК-2" (+7,2% и +2,8% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (+6,8%), ПАО "РБК" (+6,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+6,1%).

Акционеры "Группы Позитив" (+1,7%, до 2829,4 рубля) (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на внеочередном собрании утвердили выплату первой части дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 20 апреля 2024 года.

Подешевели акции ПАО "Левенгук" (-6,1%), Росбанка (-3,3%), ПАО "Арсагера" (-3,2%), ПАО "Артген" (-3,1%), "Русснефти" (-2,9%), расписки Qiwi (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,2 млрд рублей (из них 6,09 млрд рублей пришлось на акции "НЛМК", 5,98 млрд рублей на бумаги "Русала" и 5,9 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").