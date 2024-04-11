Акции Европы преимущественно выросли в среду

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным ростом торги в среду, инвесторы оценивали данные о мартовской инфляции в США и ждали итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,15%, до 506,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,33%, германский DAX - 0,11%, итальянский FTSE MIB - 0,27%. Тем временем французский CAC 40 потерял 0,05%, испанский IBEX 35 - 0,38%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики.

Кроме того, в 21:00 мск Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол своего мартовского заседания.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, и по общему мнению экономистов, регулятор не станет менять ключевые процентные ставки, однако может дать более четкий сигнал относительно сроков первого снижения.

Ранее в среду также стало известно, что годовая инфляция в Норвегии в марте замедлилась до минимальных с сентября 2023 года 3,9% по сравнению с 4,5% в феврале. Рынок в среднем ожидал показатель на уровне 4,2%.

Бумаги Tesco повысились на 3,3%. Крупнейший британский ритейлер в 2024 финансовом году увеличил доналоговую прибыль более чем в 2,5 раза, до 2,289 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), и объявил об обратном выкупе акций на 1 млрд фунтов.

Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, увеличила капитализацию на 0,5% после новостей о финализации соглашения с американским министерством юстиции и Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) США.

По условиям соглашения, ее американское подразделение сможет экспортировать из страны новые респираторные устройства, хотя продажи на внутреннем рынке будут запрещены. В 2021 году подразделение прекратило их реализацию после отзыва продукции в связи с рисками для здоровья.

Рыночная стоимость Barry Callebaut подскочила на 11%. Швейцарский производитель шоколада отчитался о росте выручки в первом финполугодии на 11%. Объем продаж в натуральном выражении повысился на 0,7%.

Акции британского рекламного концерна WPP снизились в цене на 1%, несмотря на новости о партнерстве с Google Cloud в области маркетинговых систем на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Цена бумаг ведущих итальянских банков Unicredit и Intesa Sanpaolo выросла на 1,3% и 1,2% соответственно, французского производителя товаров класса "люкс" Kering - снизилась на 2%.

Капитализация разработчика цифровых платежных решений Edenred упала на 4,2% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию по бумагам компании.