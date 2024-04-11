Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I кв. вырос на 43% год к году

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2024 года составило $22,0 млрд, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,4 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, профицит счета текущих операций увеличился в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года за счет уменьшения дефицита баланса услуг, первичных и вторичных доходов.

В марте 2024 года профицит сальдо счета текущих операций составил $13,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в феврале ($5,2 млрд).

ЦБ связывает рост мартовского показателя по отношению к февральскому со значительным увеличением экспорта товаров и уменьшением суммарного отрицательного вклада первичных и вторичных доходов.

Мартовский показатель текущего года в 1,8 раза выше показателя марта 2023 г. ($7,3 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом квартале 2024 года выросло на 2%, до $31,1 млрд, по сравнению с $30,4 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в марте вырос в 2,2 раза, до $16,7 млрд с $7,7 млрд в феврале. Показатель увеличился на 29% по сравнению с мартом 2023 года ($12,9 млрд).

Экспорт РФ в I квартале 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7% - до $97,9 млрд со $105,1 млрд, импорт - на 11%, до $66,8 млрд с $74,7 млрд.

Экспорт в марте 2024 года предварительно оценивается в $39,6 млрд, что на 31% больше, чем в феврале ($30,3 млрд - оценка за февраль была понижена с учетом поступивших отчетных данных), и на 3% меньше по сравнению с мартом 2023 года ($40,9 млрд).

Импорт в марте составил $22,9 млрд, это на 1% выше февральского показателя ($22,6 млрд) и на 18% меньше показателя марта 2023 года ($28,0 млрд).

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в I квартале 2024 года составило $7,7 млрд, что на $2,9 млрд, или на 38%, меньше аналогичного показателя 2023 года (-$7,6 млрд). Банк России отметил, что дефицит баланса внешней торговли услугами снизился как за счет роста экспорта услуг, так и за счет уменьшения импорта услуг.

В марте дефицит внешней торговли услугами вырос до $1,9 млрд с $0,6 млрд в феврале (эта оценка скорректирована с прежних $1,4 млрд).