Mitsui с партнерами вышла из капитала производителя пиломатериалов "ТМ Байкал"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Судоходная компания "Якутск" стало владельцем ООО "ТМ Байкал", крупного производителя пиломатериалов в Иркутской области, сообщается в ЕГРЮЛ.

Изменения зарегистрированы по данным на 11 апреля. Ранее совладельцами "ТМ Байкал" были японские компании: Mitsui, Tajima Lumber, Tajima Kosan.

Владельцем судоходной компании "Якутск" является ООО "Якутский речной порт", которое, в свою очередь, принадлежит ООО "Старвей Логистика". Все три компании входят в ГК "Старвей", основанную в 2011 году Феликсом Любашевским, президентом независимой нефтесервисной ГК "Интегра". В состав ГК "Старвей" также входят ООО "Речсервис", ООО "Управление технологичного транспорта", АО "Осетровский речной порт" (расположен на реке Лене в Усть-Куте, является стратегическим для северного завоза Иркутской области и Якутии, а также строительства газопровода "Сила Сибири").

"ТМ Байкал" занимается производством и оптовой торговлей пиломатериалами. Согласно его сайту, объем производства пиломатериалов составляет 115 тыс. кубометров в год. Главными потребителями продукции компании являются страны Азии и СНГ.

Согласно отчетности, выручка "ТМ Байкал" в 2023 году составила 1,787 млрд рублей, чистый убыток - 243,36 млн рублей.