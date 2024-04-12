BlackRock в I квартале увеличила чистую прибыль на 36%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 36%, скорректированная оказалась лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,573 млрд, или $10,48 в расчете на акцию, по сравнению с $1,157 млрд, или $7,64 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $9,81 с $7,93 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,39 на акцию.

Выручка увеличилась на 11% до $4,73 млрд, и оказалась на уровне консенсус-прогноза.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock за минувшие три месяца составил $57,2 млрд по сравнению со $110,3 млрд за тот же период 2023 года.

Объем активов под управлением (AuM) компании на конец марта составлял рекордные $10,5 трлн, увеличившись за год на $1,4 трлн.

BlackRock в первом квартале выкупила собственные акции на сумму $375 млн. Квартальные дивиденды повышены на 2% до $5,1 на акцию.

Котировки акций компании растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в пятницу.