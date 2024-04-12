Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

BlackRock в I квартале увеличила чистую прибыль на 36%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 36%, скорректированная оказалась лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,573 млрд, или $10,48 в расчете на акцию, по сравнению с $1,157 млрд, или $7,64 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $9,81 с $7,93 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,39 на акцию.

Выручка увеличилась на 11% до $4,73 млрд, и оказалась на уровне консенсус-прогноза.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock за минувшие три месяца составил $57,2 млрд по сравнению со $110,3 млрд за тот же период 2023 года.

Объем активов под управлением (AuM) компании на конец марта составлял рекордные $10,5 трлн, увеличившись за год на $1,4 трлн.

BlackRock в первом квартале выкупила собственные акции на сумму $375 млн. Квартальные дивиденды повышены на 2% до $5,1 на акцию.

Котировки акций компании растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в пятницу.

BlackRock
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

МТС-банк объявил о планах провести IPO на Московской бирже

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Минфин не поддержал идею освободить от налогов долгосрочные вклады

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I кв. вырос на 43% год к году

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });