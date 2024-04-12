Покупатель бывших угольных активов Evraz "АВД-Капитал" приобрел акции "Распадской" на 800 млн руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - АО "АВД-Инвест", принадлежащее трейдинговой компании "АВД-Капитал", в 2024 году приобрело 1 млн 923,56 тыс. акций ПАО "Распадская" на 768,3 млн рублей, сообщило АО в своей отчетности.

Уставный капитал "Распадской" разделен на 665 млн 733 тыс. 918,95 обыкновенных акций номиналом 0,4 копейки каждая. Таким образом, "АВД-Инвест" приобрел 0,3% в уставном капитале "Распадской" по средней цене в 399 рублей за акцию.

Как сообщалось, "АВД-Капитал" покупает угольный бизнес кузбасского холдинга "Топпром", чьи активы в прошлом входили в орбиту Evraz: действующая шахта "Юбилейная" была куплена у группы в 2013 году, а законсервированная "Абашевская" приобретена позднее у принадлежащей Evraz "Распадской" (ее запасы планировалось отрабатывать с использованием выработок "Юбилейной", без расконсервации).

У бенефициара "АВД-Капитала" и гендиректора "АВД-Инвеста" Андрея Дудко в прошлом, согласно ЕГРЮЛ, был общий с совладельцами Evraz бизнес в сфере недвижимости.

В отчетности "АВД-Инвест" также сообщает о приобретении в 2024 году права требования долга у ВТБ, "в рамках кредитных соглашений с АО "Топпром" и ООО "Шахта Юбилейная" в размере более 3,4 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, в ВТБ заложены "Юбилейная" и все три обогатительные фабрики "Топпрома".

"АВД-Капитал" специализируется на продаже коксующегося угля, коксовой и коксохимической продукции, чугуна и железорудного сырья на внутреннем и международных рынках. Также группа имеет значительный опыт в сфере железнодорожной и морской логистики. Компания была создана в октябре 2022 года.

В состав кузбасского холдинга "Топпром" входят обогатительные фабрики "Щедрухинская", "Тайбинская" (с июня 2022 года остановлена), "Коксовая", транспортное предприятие ООО "Трансавто". Единственный добывающий актив компании – шахта "Юбилейная". Угольный холдинг в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза до 398 млн рублей, выручка снизилась в 1,8 раза и составила 6,5 млрд рублей.