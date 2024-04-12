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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 апреля вырастет на 1,3%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 17 апреля составит 3 276,6 рубля против 3 236,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 1,3%.

Пошлина на ячмень уменьшится до 451,6 рубля с 667,9 рубля, на кукурузу станет нулевой (с 86 рублей).

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234 за тонну на пшеницу ($234,1 неделей ранее), $178,3 - на ячмень ($182,2), $169,3 - на кукурузу ($173,2).

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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