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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС - на 0,3%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу продолжил подъем на фоне сырьевого ралли - подорожала нефть (цена Brent поднималась к $92 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, также выросли промышленные и драгоценные металлы, причем золото обновило свой максимум.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте акции металлургов во главе с золотодобытчиком ПАО "Полюс" (+5,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 3456,24 пункта (максимум сессии - 3464 пункта), индекс РТС вырос на 0,3% до 1165,53 пункта; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 дорожал на 15 копеек до 93,42 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,8-1,8%, доллар подорожал на 0,92 рубля.

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