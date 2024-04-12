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Георгиева останется на второй срок на посту главы МВФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Кристалина Георгиева останется на второй срок на посту директора-распорядителя МВФ, говорится в пресс-релизе организации.

"Исполнительный совет МВФ сегодня на основе консенсуса выбрал Кристалину Георгиеву на пост директора распорядителя на второй пятилетний срок", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что второй срок Георгиевой начнётся 1 октября 2024 года.

Ранее в апреле сообщалось, что Георгиева стала единственным кандидатом на должность главы МВФ.

МВФ Кристалина Георгиева
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