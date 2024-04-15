Российский рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник российский рынок акций открылся смешанной динамикой цен blue chips на фоне локального всплеска напряженности на Ближнем Востоке и в итоге просевшую нефть (цена Brent опустилась ниже $90 за баррель), а также на новые санкции Запада против российских металлов.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились на 0,1%, просели котировки ряда металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 3459,19 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1164,34 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,4%.

Доллар подорожал на 15 копеек, до 93,58 рубля.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Норникеля" (-2,4%), Polymetal (-2,1%), ОК "Русал" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, сообщила биржа в субботу. Таким образом, произведенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства.

Санкции не блокируют двухсторонние контракты, не касающиеся LME, сказали Reuters британские чиновники. Они также ожидают, что торговля российским металлом на бирже будет осуществляться со скидкой, а ситуация не приведет к ограничению предложения на рынке.

12 апреля американский Минфин сообщил, что США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

Полиметаллический холдинг "Селигдар" (-0,1%) в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей. Как говорится в отчетности компании, выручка поставила почти 56 млрд рублей, это также в 1,6 раза больше результата 2022 года. При этом компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее.

ПАО "Группа Астра" (-1,6%, до 612,8 рубля) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) запустила программу SPO, в случае реализации которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5-10% и составит до 15%, говорится в сообщении компании.

"С момента IPO "Группы Астра" в октябре прошлого года капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тысяч, - сказал гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев. - Увеличение free float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов".

В рамках SPO основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций компании.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов сохраняет позитивный взгляд на российский рынок акций в краткосрочной перспективе. Эксперт по-прежнему ожидает преобладания покупок в ликвидных бумагах, в первую очередь во внутренних секторах, учитывая стартующие дивидендный сезон и сезон отчетности за первый квартал, комфортные цены на сырье и в целом позитивные ожидания по экономике и бизнесу "фишек". "Однако допускаем, что давление в сегменте металлургов из-за санкций может сегодня-завтра сдерживать движение индекса МосБиржи в направлении зоны 3500+ пунктов", - отметил аналитик.

Давление на бумаги металлургов оказывают известия, что в конце прошлой недели США и Великобритании объявили о введении запрета на поставки никеля, меди и алюминия из России. Ограничения касаются поставок на биржи, в то же время продажи "напрямую" пока разрешены. Рынок будет осмысливать новые санкционные вводные: хотя и "Норникель" и "Русал" поставляют большую часть металлов по двусторонним контрактам, отгрузки у них, скорее всего, уменьшатся, и вероятно, появится некоторый дисконт к биржевым ценам. Однако это вполне может быть компенсировано общим ростом цен, в первую очередь меди и алюминия. Так что влияние санкций на денежные потоки "Русала" и "Норникеля" будет ограниченным, считает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке отразилось на настроениях глобальных инвесторов, спрос сместился в направлении активов защитного класса. Доходности облигаций США снизились, упали цены на золото после обновления в пятницу исторического максимума в области $2430 за унцию.

Очередные санкции США и Великобритании в отношении поставок российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME) вряд ли окажут существенное влияние на российскую металлургическую отрасль. Ключевыми потребителями промышленных металлов в мире остаются экономики азиатского региона. Тем не менее, в начале недели нельзя исключать всплеска волатильности в секторе металлургических компаний, полагают эксперты.

В США индексы акций в пятницу упали на 1,2-1,6% во главе с Nasdaq, инвесторы с осторожностью оценивали макроэкономические и корпоративные новости на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Dow Jones за неделю потерял максимальные с марта 2023 года 2,4%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение показателя - до 79 пунктов.

Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года. В апреле прошлого года значение индикатора находилось на отметке 63,7 пункта.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд, отмечает Trading Economics.

На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по китайской экономике, в том числе отчет о динамике ВВП КНР за первый квартал.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

К 10:02 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $89,77 за баррель (+0,8% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9% до $84,92 за баррель (+0,8% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, однако власти Ирана назвали операцию успешной.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщил ABC News представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер. ХАМАС отклонил предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления "Моссад". Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.