Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов и снижения общемирового снижения интереса инвесторов к риску на фоне геополитической напряженности.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,885 руб./$1 (+13,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,25 коп. - до 12,887 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль оказывает давление негативный внешний фон - все мировые рынки капитала снижаются. При этом цены на нефть в плюсе после снижения накануне, что оказывает поддержку нацвалюте. Вместе с тем глобальные инвесторы изучают геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке после масштабной атаки Ирана на Израиль в ночь на воскресенье с применением ракет и беспилотников, основная часть которых была перехвачена силами ПВО.

Тем временем Банк России повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени для снижения инфляции. Как говорится в комментарии ЦБ, опубликованном в понедельник, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,55 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,86 за баррель, что на 0,54% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 2,19%, китайский CSI300 снижается на 1,02%, гонконгский Hang Seng - на 1,88%, южнокорейский Kospi - на 2,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,93%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,23%.