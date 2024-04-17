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Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогнозы аналитиков, которые приводят Bloomberg и Trading Economics, предполагали, что этот показатель составит 3,1%.

Инфляция в Великобритании в марте была минимальной с сентября 2021 года и ослабла по сравнению с февралем (3,4%).

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,6%, как и в феврале.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в марте выросли на 4,2% в годовом выражении (минимально с декабря 2021 года) и на 0,6% в помесячном выражении. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 4,5%, второй - также на 0,6%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 4,3% в годовом выражении с 4,5% в феврале. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,5% относительно февраля, когда был отмечен рост на 0,8%.

инфляция Великобритания
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