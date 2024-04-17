Суд арестовал имущество ранее контролировавших банк "Арсенал" лиц на 148 млн руб.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 12 апреля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, ранее контролировавших московский банк "Арсенал".

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд арестовал денежные средства бывших председателя правления банка Сергея Доброхотова, члена совета директоров Николая Пенкина, председателя совета директоров Александра Панфилова, акционеров Алексея Суслякова, Елены Колосовой, Сергея Бежанова и ООО "Российская ассоциация героев" (РАГ) в пределах 148,4 млн рублей.

Суд временно запретил ГИБДД РФ и ФНС России совершать любые регистрационные действия в отношении имущества должников.

Обеспечительные меры действуют до даты установления судом размера субсидиарной ответственности и погашения суммы ответственности в полном объеме, уточняется в документе.

В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы 23 мая 2023 года частично удовлетворил заявление АСВ и привлек к субсидиарной ответственности экс-члена правления банка "Арсенал" Игоря Шапиро и Доброхотова.

Суд тогда приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

12 октября того же года суд, кроме ранее привлеченных лиц, привлек к субсидиарной ответственности Пенкина, Панфилова, Суслякова, Иванову, Бежанова и РАГ. Суд тогда приостановил производство по заявлению в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами

28 февраля 2024 года апелляционный суд оставил судебные акты в силе. Рассмотрение кассационной жалобы на них назначено на 14 мая.

АСВ 21 сентября 2020 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 18 ранее контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 242,1 млн рублей.

12 января 2021 года АСВ направило в суд заявление о привлечении четверых ранее контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 313,1 млн рублей.

Суд 26 апреля 2022 года объединил оба заявления в одно производство для совместного рассмотрения.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Арсенал" с 21 сентября 2017 года.

"Арсенал" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них, говорилось в сообщении регулятора.

"Банк России неоднократно применял в отношении "Арсенала" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения", - отмечал ЦБ.

В январе 2018 года суд признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Арсенал" по итогам второго квартала 2017 года занимал 485-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он находился на 405-м месте (241,1 млн рублей).