Директор под прикрытием указа. Кейс

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Миноритарный совладелец российского предприятия, одновременно являвшийся его генеральным директором, может успешно оспорить свое отстранение на собрании голосами мажоритария, если последний - из "недружественной" страны и не получил согласия властей РФ на свои действия, свидетельствует судебная практика. Прямо об этом в отечественном законодательстве не говорится, но суды будут готовы рассматривать подобные иски, считают эксперты.

Одним из первых дел с такой фабулой стал спор между латвийско-литовской компанией с еще советским прошлым и российским гражданином - многолетними партнерами по бизнесу. Он происходит на фоне налоговых претензий к их СП, блокировке счетов, грозящего банкротства и обвинений в выводе активов.

Отстранение директора

СП, о котором идет речь, - ООО "Совместное предприятие "Виадук", работающее в Калининградской области. 80% в этом обществе принадлежит Viadukts SIA - латвийско-литовской компании, которая была создана в 1991 году в результате акционирования советского строительного предприятия "Мостоотряд 24". 20% - Владимиру Денисову, который был генеральным директором с 2006 года.

В январе 2023 года Viadukts SIA обратилось к Денисову с требованием созвать внеочередное собрание участников СП в связи с необходимостью досрочного прекращения его полномочий. Денисов это требование исполнил, и 7 марта 2023 года было принято решение, согласно которому он больше генеральным директором не работает.

Денисов на собрание, согласно материалам дела, не явился. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время директором "Виадука" является Кирилл Клюкин.

Ответный удар

Денисов обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском к "Виадуку" о признании недействительным протокола собрания участников, которым он был отстранен от должности. Обосновывая свои требования, истец отметил, что при проведении собрания был нарушен указ президента РФ N618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами".

Этот документ был принят в сентябре 2022 года. Указ установил специальный порядок - по предварительному согласованию с правительственной комиссией - совершения сделок с долями российских ООО, в частности между их совладельцами-резидентами и "недружественными" нерезидентами, а также подконтрольными им лицами. О смене руководителей в этом документе не говорилось, он устанавливает лишь среди прочего, что согласования требуют операции, которые прямо или косвенно влекут установление, изменение или прекращение "иных прав, позволяющих определять условие управления или осуществления предпринимательской деятельности российским ООО".

Позиция истца была такова: нарушение указа N618 заключается в том, что отстранение Денисова от должности на собрании участников "Виадука" было принято без санкции правкомиссии, тогда как Латвия, где зарегистрирована Viadukts SIA, отнесена к числу "недружественных" государств. "Ответчик иск не признал, представил отзыв, указав, что при смене единоличного исполнительного органа такое разрешение не требуется", - говорится в материалах дела.

Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований. По его мнению, принятое на собрании участников "Виадука" решение не соответствует указу президента РФ N618. Помимо этого, суд ссылается на разъяснение Минфина от 13 октября 2022 года, в котором - как и в президентском указе - говорится, что к операциям, на осуществление которых необходимо разрешение правкомиссии, относятся те их них, которые позволяют определять условия управления ООО.

В итоге суд признал недействительным протокол внеочередного собрания участников общества о лишении должности Денисова.

Неписаное правило

Когда указ №618 был принят, опрошенные "Интерфаксом" эксперты не предполагали, что под его действие подпадает смена генерального директора. Сейчас они тоже отмечают, что ни этот документ, ни разъяснения Минфина прямо не регулируют передачу полномочий физлицу. Поэтому по общему правилу согласование правкомиссии не требуется, говорит советник Orchards Вадим Бородкин. Но, добавляют юристы, перечень сделок и операций, требующих санкции от властей, исчерпывающим образом не определен, поэтому трактовать указ и письмо Минфина можно достаточно широко.

Эксперты не считают, что с правкомиссией нужно в любом случае согласовывать смену гендиректоров в компаниях с "недружественным" иноучастием. "Действие ограничительных мер направлено на снижение оттока иностранных инвестиций из РФ, что может быть связано с изменением контролирующих лиц по отношению к российским компаниям, - напоминает младший юрист юркомпании "Пепеляев групп" Валерия Калинская. - Смена директора, имеющего остаточную компетенцию и принимающего решения по вопросам хозяйственной деятельности общества, вряд ли может рассматриваться как некая глобальная операция по смене контроля над обществом".

Необходимость согласования смены гендиректора может быть оправданной в случаях, когда "недружественный" участник является мажоритарным и он в своих интересах может единолично назначать нового гендиректора, считает старший юрист практики M&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Екатерина Баранова. Также согласование правкомиссии, по ее мнению, может требоваться в случае заключения дополнительного соглашения к корпоративному договору, согласно которому гендиректор подлежит избранию общим собранием участников из числа кандидатур, номинированных лицом из "недружественной" страны, или иным образом меняется влияние последнего на принятие подобного решения.

"Однако распространение такой практики в том числе на случаи, когда "недружественные" участники с незначительной долей участия не могут влиять на принятие таких решений, видится излишним. Такой подход может осложнить оборот, поскольку согласование сделок в правкомиссии является небыстрым процессом", - говорит Баранова.

Минфин РФ не ответил на вопрос "Интерфакса", рассматривала ли правкомиссия обращения с просьбой согласовать смену директора в компаниях с "недружественными" владельцами или совладельцами, и были ли такие ходатайства.

Конфликт давних партнеров

В рассматриваемом случае суду необходимо было отреагировать и оценить ссылки истца на указ №618. "Если заинтересованное лицо при отсутствии закрытого перечня сделок и операций, требующих согласования, заявляет суду, что соответствующая ситуация подпадала под требования указа №618, суд должен данный вопрос разрешить из оценки конкретных обстоятельств спора", - считает Бородкин.

"Возможно на решение повлияли обстоятельства, не отраженные в судебном акте, - рассуждает юрист. Например, в настоящее время в отношении "Виадука" возбуждено дело о банкротстве, что могло быть связано с некорректным управлением обществом со стороны иностранного мажоритарного участника. Поэтому для оценки перспектив важно понимать все фактические обстоятельства данного спора".

Это дело было инициировано УФНС России по Калининградской области осенью 2023 года. Согласно картотеке арбитражных дел, сумма требований налоговиков составляет 46 млн рублей. Операции по счетам "Виадука" приостановлены. На запросы "Интерфакса" о сути претензий к обществу в нем самом и в УФНС пока не ответили.

Дело о банкротстве из-за налоговых претензий - не единственное обстоятельство, которое может иметь значение в рассматриваемой ситуации. Судя по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году между Денисовым, который возглавлял общество c 2006 года, и мажоритарием возник конфликт. 14 февраля 2023 года от имени "Виадука" в Арбитражный суд Калининградской области был подан иск о взыскании с гендиректора компании 33,9 млн рублей. В чем суть претензий на основании опубликованных материалов дела установить нельзя: упоминается "недобросовестность и неразумность действий ответчика". Судья попросил уточнить, в чем они заключаются, но дополнительные документы не поступили, и исковое заявление было возвращено.

В мае 2023 года последовал иск от "Виадука" к ООО "Виастрой", где у Денисова на тот момент было 80%, а 20% - у Ольги Власовой (сейчас последняя владеет компанией полностью, Денисов был и остается директором). Истец требовал признания недействительными неких сделок, подробности не приводились. Это заявление тоже было возвращено.

Из материалов следующего дела с теми же самыми истцом и ответчиков следует, что Viadukts SIA подозревает Денисова в выводе активов: упоминается отчуждение имущества. Судья предписал представить доказательства (надлежащую информацию) о том, что спорное имущество отчуждено именно в пользу ООО "Виастрой", а когда документы не поступили, возвратил иск. Эти события происходили в июле-августе 2023 года.

Арест активов

В других делах юристы "Виадука" действовали уже более активно, процессы идут до настоящего времени.

В октябре 2023 года в суд поступил иск о признании недействительными договоров беспроцентного займа от 30 декабря 2021 года и 23 марта 2023 года, а также о взыскании с Денисова 9,87 млн рублей убытков и процентов на эту сумму. "Денисовым В.В. произведен вывод денежных средств предприятия на свой личный счет. В связи с непередачей Денисовым В.В. документов о выводе денежных средств предприятие узнало только после получения от банков сведений по операциям на банковском счете. Договоры займа Денисов В.В. не представил, денежные средства по этим договорам в предприятие не поступили", - такая информация "Виадука" приводится в судебных документах.

В рамках этого дела на имущество ответчика в пределах суммы 10,29 млн рублей, включая денежные средства, транспортные средства и недвижимое имущество, был наложен арест, правомерность чего подтвердила апелляция. Решение по существу не вынесено, ближайшее заседание назначено на 8 мая.

15 мая Арбитражный суд Калининградской рассмотрит еще один иск "Виадука" к Денисову при участии в качестве третьего лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства Евгения Власова. Исковые требования: об обязании передать имущество.

Основной вид деятельности "Виадука" - строительство автомобильных дорог и магистралей. В 2023 году общество заключило четыре госконтракта на общую сумму 355,6 млн рублей. В частности, оно вело ремонт водопропускных труб на трассах Калининградской области, оказывало услуги по содержанию автодорог общего пользования. Заказчиком работ выступало ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Согласно отчетности "Виадука" за 2022 год, чистая прибыль составила 457 тыс. рублей, что на 23,5% превышает показатель 2021 года. Выручка предприятия в 2022 году выросла почти в два раза, до 275 млн рублей. Финансовые результаты за 2023 год еще не публиковались.