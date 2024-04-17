Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,3% на фоне дешевеющей нефти

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне просевших котировок нефти (Brent подешевела до $88,5 за баррель) и отскока внешних фондовых площадок после снижения из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики Федрезервом США.

Индекс МосБиржи опустился в район 3450 пунктов, в лидерах отката выступили расписки Globaltrans (-3,3%) и бумаги "Аэрофлота" (-1,8%), обновили максимум с ноября 2021 года акции АФК "Система" (+5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 3454,07 пункта (утром индекс поднимался выше 3476 пунктов), индекс РТС снизился на 0,1% до 1154,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,4%.

К 18:50 доллар дешевел на 17 копеек до 94,25 рубля.

Подешевели расписки Globaltrans (-2,6%), акции "Аэрофлота" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,4%), "ТКС Холдинг" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Представители цветной металлургии России находятся в тесном контакте с правительством в связи со введением новых санкаций против отрасли, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - добавил он.

Совет директоров "Татнефти" на заседании 23 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2023 года, сообщила компания.

Подорожали акции АФК "Система" (+5%, до 25,523 рубля), "Яндекса" (+3,5%), расписки OZON (+2%), бумаги "Газпрома" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), Polymetal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, попытки рубля укрепляться, спад нефтяных котировок и признаки локальной перекупленности пока не позволяют индексу МосБиржи подняться к следующей круглой отметке 3500 пунктов.

Внешние фондовые настроения в среду несколько улучшились: китайские индексы отскочили после резкого снижения накануне, в умеренном "плюсе" торговалась Европа. Потребительские цены в еврозоне в марте выросли на 2,4% г/г после роста на 2,6% в феврале, ИПЦ совпал с прогнозом аналитиков. Вечером выйдет "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США.

В четверг в Брюсселе продолжится саммит лидеров ЕС, на американском рынке выйдут мартовские данные по продажам на вторичном рынке жилья. ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года, в повестке совета директоров ТМК - тема дивидендов за 2023 год. Четверг - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение первой части дивидендов "Группы Позитив" за 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 апреля - 3400-3500 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду просел из-за фиксации прибыли игроками по многим ранее выросшим бумагам. Индекс МосБиржи откатился в район 3450 пунктов, на этот раз воздержавшись от обновления многомесячных пиков.

Покупки акций "Яндекса" (4190,6 рубля) в среду возобновились без конкретных новостей после колебаний котировок в узком диапазоне с конца марта. Акции продолжают движение к сопротивлению 4400 рублей. Бумаги "Русала" и "Норникеля" делают попытки восстановления после падения с начала недели на фоне ужесточения санкций против российских металлов со стороны США и Великобритании. Рост цен на палладий и никель стал одним из основных факторов повышения котировок бумаг "Норникеля" с конца февраля. Мешать покупкам в акциях в ближайшее время может негативный эмоциональный эффект новых санкций, которые, скорее всего, окажут минимальное влияние на деятельность "Норникеля", доля выручки которого в азиатском регионе в 2023 году составила 51%. Тем не менее, фундаментальный взгляд на "Норникель" после публикации слабых финансовых результатов за II полугодие 2023 года на данный момент осторожный, к чему добавляется неопределенность в вопросе выплаты финальных годовых дивидендов. Дальнейшего роста цен на металлы при этом стоит ждать в случае благоприятных сигналов со стороны экономики Китая, пролагает Кожухова.

Акции "Селигдара" (-4,2%) продолжили снижение после публикации в начале недели данных о получении чистого убытка за 2023 год по МСФО, а также на фоне приостановки роста цен на золото, которые в среду, впрочем, пытались вернуться выше $2400 за унцию.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI тестируют на прочность поддержки $88,9 и $84 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневного графика). При закреплении ниже указанных отметок краткосрочная нисходящая коррекция цен может получить продолжение. Давление на котировки оказывал сильный доллар и отсутствие "бычьих" сигналов с Ближнего Востока, хотя Израиль дал понять, что намерен ответить на недавнюю атаку Ирана. Отчет Минэнерго США при этом показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе сильнее ожиданий.

Зарубежные фондовые площадки в среду не смогли развить наметившегося импульса к росту, держа в уме возможность негативного влияния высоких процентных ставок на глобальную экономику и риски усиления геополитической напряженности прежде всего на Ближнем Востоке. В эти дни обстановку в мире также обсуждают лидеры ЕС и представители МВФ. Индексы МосБиржи и РТС немного снизились вместе с зарубежными активами, при этом рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3455 пунктов, что может стать сигналом на дальнейшее снижение в район 3400 пунктов в рамках коррекции. Поводов для значительных продаж у российского рынка пока нет, а краткосрочные могут появиться в случае дальнейшей фиксации прибыли по нефти, считает Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок акций умеренно просел вторую торговую сессию подряд по индексу МосБиржи. Индекс РТС к вечеру смог отыграть почти все дневное снижение благодаря укреплению рубля.

Индекс МосБиржи нашел поддержку покупателей в районе 3450 пунктов, восходящий тренд остается в силе. Однако сохраняющаяся повышенная инфляция и жесткая денежно-кредитная политика со стороны ЦБ сдерживают рост рынка акций. Нефть Brent в течение дня усилила снижение и откатилась ниже $89 за баррель. Однако котировки остаются вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона на текущий год в $80-90 за баррель. Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам, не давая им значительно проседать. При этом текущее снижение связано с негативными данными по запасам нефти, опубликованным Минэнерго США.

Среди потенциальных рисков для цен на нефть можно также назвать возможное снижение спроса на фоне сохраняющейся повышенной процентной ставки в США, а также сдвига перспектив ее снижения. Повышенная ставка негативно влияет на экономику и спрос на нефть, заключил Федосов.

Как полагает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, давление на мировые рынки оказывают опасения по поводу геополитического обострения на Ближнем Востоке, а также устойчивость инфляции в США. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение инфляции до целевого показателя в 2% займет больше времени, чем ожидалось ранее.

С другой стороны, пессимизм несколько разбавило выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в ходе которого она намекнула на возможность скорого снижения ключевой ставки в еврозоне, отмечает аналитик.

Российский фондовый рынок начал день с роста, но днем развернулся вниз вслед за нефтью. Технический показатель RSI указывает на перекупленность индекса МосБиржи, поэтому в ближайшее время возможна коррекция до уровня поддержки около 3387 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng стабилизировался на уровне вторника), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,02-0,5%), но вернулись к снижению после позитивного открытия индексы в США (к 18:50 МСК индикаторы просели на 0,3-0,8% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,6%. Мартовский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Bloomberg.

На нефтяном рынке цены снижаются третью сессию подряд, давление в среду оказала статистика о росте запасов сырья в США. К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 1,7% до $88,52 за баррель (-0,1% накануне), майские фьючерсы на WTI дешевели на 1,6% до $83,98 за баррель (-0,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - упали на 2,76 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 33 тыс. баррелей после снижения на 170 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Русснефти" (-4,8%, объем торгов превысил 8,36 млрд рублей), "СПБ биржи" (-4,5%), "Селигдара" (-4,2%), SFI (-3,9%), расписки "О'Кей" (-3,6%), бумаги ПАО "Завод им. Лихачева" (-3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,3% и -5,3% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-3%).

Акции ГК "Астра" (-3%, до 593,9 рубля) подешевели на фоне новостей, что вторичное размещение бумаг (SPO) компании пройдет нижней ценовой границе в 550 рублей.

Итоговую цену одной акции в рамках SPO планируется установить не позднее 19 апреля. При этом книга заявок будет открыта до 18:30 МСК 18 апреля. Изначально "Группа Астра" сообщала, что цена одной акции в рамках SPO не превысит 620 рублей. Остальные параметры SPO остались прежними - основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций компании.

16 апреля гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев в эфире канала "Альфа-Инвестиции" отмечал, что в рамках SPO, по оценке компании, будет размещен весь предлагаемый пакет, что увеличит free float группы до 15% с 5% в настоящее время. Это, по его словам, позволит компании попасть в первый уровень листинга "Мосбиржи" и в ее индекс - стать "голубой фишкой", что увеличит число потенциальных инвесторов компании.

Подорожали акции ПАО "Бурятзолото" (+9,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+6%), "Сахалинэнерго" (+5,3%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+4,8%), "Саратовэнерго" (+4,4% и +11,1% "префы"), ПАО "Россети Московский регион" (+4,3%), ПАО "Мосгорломбард" (+3,6%).

Совет директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (+2,9%) 18 апреля озвучит рекомендации годовому собранию акционеров о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов, говорится в сообщении корпорации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,37 млрд рублей (из них 8,58 млрд рублей пришлось на акции "Системы", 8,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,02 млрд рублей на акции "Яндекса").