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Росстат отметил рост производства нефтяниками бензина за неделю на 12%

Биржевые цены на него резко пошли вниз

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские НПЗ на прошлой неделе нарастили выпуск автомобильных бензинов на 12,1%, почти до 846 тысяч тонн, сообщает Росстат.

Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 10 по 16 апреля) - на 0,8%.

Согласно статистике Росстата, объем выпуска бензина на неделе с 8 по 14 апреля является самым высоким с конца февраля - до вступления в силу запрета на экспорт.

Между тем, биржевые цены на бензин еще на прошлой неделе перешли к снижению, а на текущей их падение ускорилось. По состоянию на среду относительно 8 апреля стоимость Аи-92 на СПбМТСБ снизились на 6,9%, до 48,773 тыс. руб./т, на Аи-95 - на 9,2%, до 55,215 тыс. руб./т.

Источники на топливном рынке связывают снижение биржевых цен с насыщением внутреннего рынка бензинами на фоне запрета его экспорта. В итоге внутри России произошло формирование необходимых запасов товара. Кроме того, дополнительными факторами стали приостановка активной закупки бензина нефтяниками на бирже, а также улучшение ситуации с жд-поставками нефтепродуктов по стране.

Также собеседники агентства отмечают, что ситуация с производством бензинов выглядит лучше, чем ожидалось из-за быстрого ремонта установок на НПЗ, а также активной закупки МТБЭ нефтяными компаниями.

Росстат
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