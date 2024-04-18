Китайская Famsun Group планирует построить зерновой терминал в морпорту Махачкалы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Китайский холдинг Famsun Group намерен построить в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП, Дагестан) зерновой терминал. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Предполагается, что мощность зернового терминала составит 1,5 млн тонн в год с нормой единовременного хранения до 100 тыс. тонн. В настоящее время перевалочные мощности махачкалинского порта по зерну составляют 500 тыс. тонн в год.

Инвестиции и сроки реализации проекта не уточняются.

Как сообщалось, Махачкалинский морпорт по итогам 2023 года увеличил перевалку грузов на 5,9% до 2,939 млн тонн. Исполняющий обязанности генерального директора порта Рустам Керимов отмечал, что основными драйверами роста грузооборота были экспорт зерновых культур и импорт стройматериалов, в числе которых цемент и клинкер.

ММТП – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м, сообщается на его сайте. Объединяет комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).

Famsun Group занимается разработкой и поставкой комплексных решений в области производства оборудования для помола, обработки и хранения зерна, переработке масличных культур. Холдинг разработал свыше 700 моделей техники. Famsun Group управляет пятью производственными площадками, более 50 агентствами, станциями продаж и обслуживания, а также складами запасных частей по всему миру. Штаб-квартира холдинга находится в Янчжоу (Китай).