Аналитик Evercore ISI спрогнозировал снижение S&P 500 до 4750 пунктов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU -Американский рынок акций, начавший снижение после подъема до рекордных максимумов в марте, находится в начале нисходящего тренда, который продлится в течение оставшейся части 2024 года, полагает аналитик Evercore ISI Джулиан Эммануэль. Он сказал об этом Bloomberg.

Эксперт подтвердил свой прогноз, согласно которому индекс S&P 500 до конца текущего года опустится до 4750 пунктов - это более чем на 5% ниже его значения на закрытие рынка в среду (5022,21 пункта).

Застопорившийся прогресс в замедлении инфляции, неопределенность в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, а также вероятная волатильность деловой среды во второй половине этого года в связи с президентскими выборами в США, будут оказывать давление на американский фондовый рынок, считает Эммануэль.

"Как стратегу, мне не слишком комфортна ситуация, когда мой целевой показатель ниже рынка, однако наша работа по-прежнему указывает именно на это", - заявил Эммануэль.

В среднем откат фондового рынка в течение года, не сопровождающегося рецессией, может составлять 13%, отметил он.

К более значительному, чем ожидается, спаду на рынке акций может привести устойчивость инфляционного давления и неопределенность в отношении дальнейшей политики ФРС, говорит эксперт.

Он также ожидает, что предстоящие президентские выборы, которые будут очень "спорными", отвлекут американских потребителей от расходов.