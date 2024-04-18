Доля РНПК на рынке перестрахования России за 2023 год увеличилась с 63% до 72%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Доля Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, дочерняя компания Банка России) в сегменте перестрахования в 2023 году составила 72%, - сообщает перестраховщик.

Та же (скорректированная с учетом обновления методики расчета ЦБ) доля по итогам 2022 года была на уровне 63%. Такие данные привела глава РНПК Наталья Карпова на ежегодной конференции по перестрахованию.

Одновременно в данном сегменте рынка выросла и доля внутренних страховщиков, составив 24%, что даже выше, чем в 2021 году (19%). Таким образом, повышение роли РНПК на российском рынке не привело к сужению внутреннего рынка перестрахования в относительных показателях. Абсолютные объемы несколько сократились на фоне общего снижения премий на рынке.

По словам Карповой, "доля западных размещений кратно снизилась в 2023 году, на зарубежных рынках было размещено всего около 4% от объема переданных премий, тогда как в 2021 году это значение составляло 72%, а скорректированная оценка 2022 года составила около 21%".

Она обратила внимание на влияние на статистику изменения методологии формирования такой отчетности. "В связи с чем показатели 2023 года неоднозначно сравнимы с данными предыдущих годов. В 2023 году оценка данного эффекта для рынка исходящего перестрахования составила около 10 млрд рублей (по данным, публикуемым Банком России в рамках обзора страхового рынка, и данным формы 0420158 "Отчет о структуре финансового результата по учетным группам") переданная премия за 2023 год составила около 158 млрд рублей", - сказала Карпова. Полноценно, по ее мнению, учесть фактор изменения методики невозможно из-за разной детализации опубликованных данных.

В РНПК полагают, что без учета операций по ОСАГО в 2022 году рынок перестрахования "провалился" по объемам на 33% по сравнению с 2021 годом и вырос на 13% в 2023 году.

События 2022 года существенно изменили показатели, относящиеся к премиям по перестрахованию в связи с передачей рисков в РНПК. Как следствие, показатель премии РПНК был значительно завышен, а распределение переданных премий между рынком России и зарубежными рынками искажено.

В настоящее время "рынок перестрахования далек от уровня 2021 года с точки зрения перестраховочной премии", считает глава РНПК. "Одна из причин этого - изменение его структуры из-за наполнения облигаторных емкостей. В результате изменений снизились премии по факультативным договорам, и в большинстве случаев это не привело к росту облигаторных договоров из-за особенностей расчетов по ним", - отметила Карпова в ходе выступления на конференции.