Рубль немного укрепляется относительно доллара и юаня на фоне дорожающей нефти

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль чуть подрастает на фоне активно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,595 руб./$1 (-18,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 49,72 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,4 коп. - до 12,9195 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на положительную динамику нацвалюты влияет рост цен на нефть на фоне очередной эскалации между Израилем и Ираном и после снижения в середине недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,26 за баррель, что на 2,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,84 за баррель, что на 2,59% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Участники валютного рынка переходят к ожиданию очередного заседания Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 26 апреля, и в контексте предстоящего события анализируют свежую статистику, которая показала ускорение инфляции.

Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 15 апреля составил 0,29%, с начала года - 2,25%.

Из данных за 15 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля и 7,72% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,83% (с 7,79% на 8 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Это ведомство оценило годовую инфляцию в РФ на 15 апреля на уровне 7,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

ЦБ РФ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в текущем году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones завершил день в слабом плюсе, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам пятой сессии подряд.

За пять дней Nasdaq потерял 3,6%, S&P 500 - 5,1%, что стало максимальным снижением за подобный период с декабря 2022 года для первого индикатора и за последние семь месяцев для второго, отмечает MarketWatch.

Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

Участники фондового рынка расценивают позитивные данные об экономике как сигнал к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие процентные ставки на протяжении более длительного периода, чем предполагалось ранее.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 2,82%, китайский CSI300 снижается на 0,88%, гонконгский Hang Seng - на 1,28%, южнокорейский Kospi - на 2,05%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,94%.