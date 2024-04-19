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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ЦБ РФ отметил ускорение темпов роста корпоративных кредитов в марте до 1,8%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отмечает ускорение темпов роста корпоративного портфеля в марте до значительных 1,8% после сдержанных темпов января (-0,1%) и февраля (+0,6%), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (+1,3 трлн руб., +2,0%), главным образом транспортным и нефтегазовым компаниям. Также существенный объем кредитов выдан застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья.

"Высокий спрос на кредиты может быть связан с необходимостью уплаты крупных налогов, в том числе налога на прибыль за 2023 год, НДД нефтегазовых компаний за 2023 год (в размере 0,6 трлн руб. 2), а также НДС за четвертый квартал 2023 года", - отмечает регулятор.

Валютные кредиты в марте выросли слабо (+65 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,5%), при этом их доля практически не изменилась и составила 16,5% (16,7% по состоянию на 1 марта).

Розничные кредиты показали прирост на уровне 1,7% против 0,9% месяцем ранее.

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