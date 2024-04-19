EBITDA "О'Кей" в 2023 году осталась на уровне 17 млрд рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ГК "О'Кей" по итогам 2023 года сохранила EBITDA по МСФО на уровне 2022 года – 17 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Рентабельность показателя составила 8,2% против 8,4% в 2022 году.

Так, EBITDA сети гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 5,5% до 12,64 млрд рублей, рентабельность этого показателя – до 8,8% с 9%. EBITDA сети дискаунтеров "Да!", наоборот, выросла на 20,3% до 4,4 млрд рублей, рентабельность EBITDA сети увеличилась до 6,9% с 6,8%.

При этом валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 1,8% до 47,7 млрд рублей, валовая маржа сократилась до 22,9% с 23,2%.

По итогам года компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году. Компания связывает убыток с признанием неденежного убытка от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.

Общая выручка увеличилась на 2,8% до 207,9 млрд рублей.

В частности, выручка гипермаркетов снизилась на 3,3% до 144 млрд рублей, выручка дискаунтеров, наоборот, выросла на 19,8% до 63,9 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы группы в 2023 году увеличились на 5,3% до 42,5 млрд рублей, или до 20,5% от выручки с 20% в 2022 году. Рост был в основном обусловлен увеличением расходов на персонал (до 8,5% от выручки с 8,3% годом ранее), связь и коммунальные услуги, а также ремонт и обслуживание (до 0,9% с 0,8%) в связи с ростом сегмента дискаунтеров.

Чистый убыток от курсовых разниц группы "О'Кей" составил 1,07 млрд рублей по сравнению с прибылью в размере 313 млн рублей в 2022. Убыток имеет неденежный характер, поясняют в компании.

"Убыток возник из-за ослабления курса рубля в течение 2023 года и в основном относился к внутригрупповым займам, номинированным в долларах США, а также договорам аренды, номинированным в иностранной валюте. Убытки от операций импорта не оказали существенного влияния на результаты группы", - говорится в сообщении.

Общий долг ритейлера вырос на 3,6% до 47,13 млрд рублей, чистый долг – на 5,6% до 35,6 млрд рублей.

Группа "О'Кей" на 31 декабря 2023 года объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров.