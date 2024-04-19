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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"Вымпелком", Альфа-банк и "АльфаСтрахование" создали компанию под программу лояльности

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Вымпелком", Альфа-банк и "АльфаСтрахование" учредили ООО "Коалиционная программа лояльности" (КПЛ).

По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована 16 апреля, уставный капитал – 10 млн рублей.

Доли участников в совместной компании распределились следующим образом: у "Вымпелкома" - 50%, у Альфа-банка - 40%, у "АльфаСтрахования" - 10%.

В "Вымпелкоме" подтвердили регистрацию ООО "КПЛ". "Оно призвано стать фундаментом для нашего нового совместного проекта, подробнее о котором мы будем готовы рассказать позже", - сказали в пресс-службе оператора. В Альфа-банке не ответили на запрос.

"Вымпелком" и Альфа-банк в прошлом связывали общие акционеры. Мобильный оператор до октября 2023 года входил в телеком-холдинг Veon, крупнейшим акционером которого является LetterOne, принадлежащая Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену. Актуальная схема владения Альфа-банком неизвестна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации финальным звеном в цепочке владения банком был "АБ Холдинг", принадлежащий ABH Financial Ltd, бенефициарами которой являлись в том числе Косогов, Авен и Фридман.

Вымпелком Альфа-банк АльфаСтрахование ООО "Коалиционная программа лояльности"
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