Рубль стабилен относительно доллара и юаня с учетом неоднозначных внешних сигналов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и юань чуть заметно подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен с учетом неоднозначных внешних сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,2975 руб./$1 (+14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,34 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 12,861 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия понятных стимулов к движению. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки немного снижаются. Этот негативный фактор уравновешивает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам апреля, которая должна состояться сразу после майских праздничных каникул. В связи с тем, что 28 апреля - выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Глобальные инвесторы усилили интерес к рисковым активам на фоне ослабления геополитической напряженности. Как сообщалось, главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахима Мусави заявил, что Иран не намерен давать ответы на пятничные израильские запуски беспилотников по иранской провинции Исфахан.

"В пятницу иранские военные ясно указали, что не будут отвечать на нанесенный беспилотниками удар, который, как утверждается, был нанесен Израилем и не причинил ущерба", - сообщило агентство ЭФЭ. До этого поступали сообщения, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана, что стало ответом на обстрел Израиля иранскими ракетами и беспилотниками неделей ранее.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,61 за баррель, что на 0,77% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,5 за баррель, что на 0,77% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и квартальные отчетности крупных компаний.

По итогам минувшей недели S&P 500 упал на 3%, Nasdaq - на 5,5%, а Dow прибавил менее 0,1%, по данным Dow Jones Market Data. Для Nasdaq это уже четвертая сессия в минусе кряду, чего не наблюдалось с декабря 2022 года.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,45%, китайский CSI300 снижается на 0,22%, гонконгский Hang Seng растет на 1,63%, южнокорейский Kospi - на 0,85%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,88%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,24%.