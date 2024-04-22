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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с 2022 года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне просевшей нефти (Brent откатилась к $87 за баррель), подросших внешних фондовых площадок и нового санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог обновить максимум с февраля 2022 года, протестировав 3480 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги АФК "Система" (+5,2%); подешевели бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3479,17 пункта (+0,2%, максимум сессии – 3480,21 пункта), индекс РТС – 1174,17 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 по Москве подрос до 93,39 рубля (+0,23 рубля).

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов, сообщил в субботу телеканал CNN. Документ также предусматривает возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана и запрещения соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Документ отправлен на рассмотрение в Сенат.

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