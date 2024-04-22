ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы доработали и внесли в новой редакции законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024 г. приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Ряд шагов при проведении эксперимента регулятор должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

Текст новой редакции законопроекта (№341257-8) опубликован в понедельник в электронной базе данных парламента.

ЦФА ушли на опережение

Изначально внесенный год назад депутатами законопроект позволял ЦБ начать эксперимент по внешним расчетам как в криптовалюте, так и в ЦФА в рамках действия закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), но документ не оговаривал конкретных сроков, также не был прописан подробно порядок проведения эксперимента. Затем вопрос о внешних расчетах в ЦФА был включен в отдельный законопроект, который и был принят в конце февраля, в итоге изначальный текст утратил актуальность.

Валютное регулирование

Новая редакция законопроекта, представленная в понедельник, более детально прописывает как сам порядок проведения эксперимента по внешним расчетам в криптовалюте, так процедуру согласования шагов по его внедрению с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

В частности, вносятся поправки в закон о валютном регулировании, согласно которым ЦБ сможет устанавливать специальные правила в рамках экспериментальной программы, отличающиеся от действующего закона о валютном регулировании.

Речь идет о правилах использования цифровой валюты в качестве валютной ценности; о правилах проведения операций с цифровыми валютами, в том числе использования цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами; о правах и обязанностях резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой; о правах и обязанностях органов и агентов валютного контроля.

В пояснительной записке напоминается, что действующее регулирование содержит запрет на использование цифровой валюты в качестве встречного предоставления за товары, работы, услуги. Внесенный законопроект позволяет устранить указанный правовой барьер для использования цифровой валюты во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР, говорится в пояснительной записке.

Решение об установлении ЭПР в сфере цифровых инноваций, а также утверждение программы данного режима ЦБ должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

Личный кабинет

Уточняется, что ЦБ взаимодействует с инициаторами, претендентами, организациями предпринимательского сообщества и субъектами ЭПР в сфере цифровых инноваций через официальный сайт Банка России в интернете. Участники эксперимента смогут получить доступ к личному кабинету. Порядок взаимодействия при этом определяется нормативным актом ЦБ.

В более ранних версиях законопроекта, с которыми ознакомился "Интерфакс", предлагались более либеральные идеи, в частности - расчеты в криптовалюте в рамках ВЭД предлагалось отнести к валютным операциям без привязки к ЭПР, путем внесения поправок в закон о валютном регулировании и контроле РФ, в нем прописывалась возможность расчетов в цифровой валюте как по валютным операциям резидентов с нерезидентами, так и между нерезидентами, но данная инициатива в итоговый текст не вошла.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.