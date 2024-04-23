Акции Европы выросли на корпоративных новостях, заявлениях руководства ЕЦБ

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и высказывания представителя руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6%, до 502,31 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,62%, германский DAX - 0,7%, испанский IBEX 35 - 1,5%, французский CAC 40 - 0,22%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,58%.

Риск подъема цен на нефть в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке не помешает ЕЦБ приступить к смягчению денежно-кредитной политики в июне, заявил глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

Даже в том случае, если ближневосточный конфликт приведет к скачку цен на нефть, европейскому ЦБ потребуется время, чтобы проанализировать, приведет ли это к усилению базовой инфляции и инфляционных ожиданий, сказал Виллеруа де Гало в интервью изданию Les Echos. "Механической" реакции не будет, добавил он.

На вопрос о том, может ли ЕЦБ отложить начало смягчения политики из-за неопределенности, Виллеруа де Гало ответил, что этого не произойдет, "если не будет сюрпризов". "Мы не должны ждать слишком долго", - сказал он.

Капитализация португальской нефтяной Galp Energia подскочила на 21% на новостях об открытии ею у берегов Намибии месторождения с предполагаемыми запасами на уровне 10 млрд баррелей.

Бумаги британской Hipgnosis Songs Fund подорожали на 11,6%. Компания, владеющая правами на произведения таких музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, получила неофициальную заявку на свою покупку за $1,5 млрд от американской Blackstone Funds и в случае поступления официального предложения готова рекомендовать его принятие акционерам. На прошлой неделе стало известно, что Hipgnosis достигла соглашения о слиянии с американским конкурентом Concord Chorusa за $1,4 млрд. Пока она рекомендует акционерам именно эту сделку.

Рыночная стоимость швейцарской фармкомпании Sandoz выросла на 5,1% после одобрения Европейской комиссией ее препарата Pyzchiva для лечения пациентов в гастроэнтерологии, дерматологии и ревматологии.

Котировки акций французского производителя поездов Alstom повысились на 2,3%. Компания договорилась о продаже североамериканского бизнеса в сфере традиционных систем железнодорожной сигнализации примерно за 630 млн евро германской Knorr-Bremse. Закрытие сделки ожидается этим летом.

Итальянский производитель грузовиков Iveco потерял 2,2% капитализации после новостей о назначении независимого директора Олафа Перссона с 1 июля главным исполнительным директором вместо Геррита Маркса, который возглавит бывшую материнскую структуру компании - промышленную группу CNH Industrial.

Акции ABN Amro подешевели на 7,1%. Нидерландский банк сообщил о подаче против него коллективного иска по обвинениям во взимании лишних процентов с некоторых клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Кредитная организация называет обвинения несостоятельными.

Цена бумаг германской BASF увеличилась на 1,3%. Компания достигла соглашения о покупке долей в двух морских ветряных электростанциях у шведской госкомпании Vattenfall. BASF намерена использовать производимую на них электроэнергию для своих производственных площадок в Европе. Сумма сделки не разглашается.

Во Франкфурте максимальный рост продемонстрировали акции Fresenius Medical Care (на 6,2%), в Лондоне - Marks & Spenser (+4,2%), в Париже - Teleperformance (+3,2%).