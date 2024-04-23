Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб./акция

Совет директоров также утвердил дивполитику на 2024-2026 гг.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров МТС, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендных выплатах, запланировано на 26 июня; оно будет проходить в заочной форме.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – 3 июня, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля.

В случае утверждения акционерами решения о дивидендах, МТС может выплатить до 68,6 млрд рублей.

В повестку ГОСА также включены вопросы, связанные с утверждением годовой отчетности, с избранием членов совета директоров, ревизионной комиссии, утверждением аудитора, устава ПАО "МТС" в новой редакции и др.

В пресс-релизе компании также говорится, что совет директоров МТС утвердил новую дивполитику на 2024-2026 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.

"Новая дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат дивидендов в течение календарного года по рекомендации совета директоров. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию", - говорится в сообщении МТС.

В июне 2023 года акционеры МТС утвердили дивиденды-2022 в размере 34,29 рубля на акцию, суммарный объем составил 67,2 млрд рублей. Дивиденды выплачивались без привязки к дивполитике: прежняя была рассчитана на период 2019-2021 гг., а принятие новой дивполитики компания откладывала на фоне макроэкономической неопределенности.

Дивполитика МТС на 2019-2021 гг. предусматривала выплату акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно. Выплаты происходили двумя частями в течение календарного года: по результатам предыдущего года и промежуточные дивиденды за I полугодие текущего года.

МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,97%.