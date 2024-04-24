Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,4% за первую минуту торгов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $88,5 за баррель, растут металлы), сдерживающим фактором для "быков" выступают санкционные действия Запада в отношении России.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,02-0,4%, лидируют бумаги "НЛМК" и "Северстали".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,02% до 3439,94 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1168,65 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,2%.

Доллар подешевел на 42 копейки до 92,71 рубля.

Подорожали акции "НЛМК" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-2,2%), АФК "Система" (-1%), ОК "Русал" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Сенат США утвердил пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следовало из трансляции заседания. В пакет также входит законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировку соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций остается под давлением продаж игроками, которые фиксируют прибыль после рекомендаций крупнейших эмитентов по дивидендам. Рубль сохраняет устойчивость на фоне приближающегося пика налоговых платежей и ожиданий о продлении сроков действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Минэкономразвития ухудшило прогнозы среднегодового курса рубля до 94,7 рубля/$1 в 2024 году (сентябрьский прогноз предполагал 90,1 рубля/$1). Ухудшение ожиданий в отношении среднего курса национальной валюты объясняется слабыми прогнозами по внешней торговле. Ведомство ожидает, что сальдо счета текущих операций составит $27,9 млрд по сравнению с прогнозом Банка России по сальдо на уровне $42 млрд и $50,2 млрд в 2023 году, отмечают эксперты.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, снижение рынка акций накануне можно объяснить фиксацией прибыли "по факту" по ряду значимых бумаг, а также общим сокращением "лонгов" перед майскими праздниками, что в нынешних геополитических условиях вполне разумно.

"Акции Сбербанка можно продолжать держать в портфелях. Мы не исключаем, что в этом году банковский сектор может стать лидирующей отраслью российской экономики", - отмечает эксперт.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,6% благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за прошедший квартал; подъем S&P 500 (+1,2%) стал максимальным за 2 месяца.

Статданные, опубликованные во вторник, показали неожиданный спад активности в промышленном секторе США и замедление темпов роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для Федеральной резервной системы пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки, поэтому статистика была позитивно воспринята рынком.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле опустился до минимальных за 4 месяца 49,9 пункта с мартовских 51,9 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали его повышения до 52 пунктов.

PMI сферы услуг опустился до 50,9 пункта - минимума за 5 месяцев. Аналитики прогнозировали повышение индекса до 52 пунктов с мартовских 51,7 пункта.

Снижение спроса и охлаждение рынка труда привело к ослаблению ценового давления в США в апреле, говорится в обзоре S&P Global.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

В Азии в среду также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,7%).

Как стало известно в среду, инфляция в Австралии в первом квартале замедлилась до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в четвертом квартале прошлого года, однако оказалась выше ожидавшихся рынком 3,4%.

На нефтяном рынке утром в среду цены сохраняют оптимистичный настрой после уверенного подъема накануне.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $88,6 за баррель (+1,6% накануне), июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 0,2% до $83,51 за баррель (+1,8% во вторник).

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных Минэнерго о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы позднее в среду. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

Тем временем, Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил законопроект, включающий новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.