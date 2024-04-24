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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Телеком-компания AT&T сократила чистую прибыль в I квартале на 16%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. зафиксировала снижение чистой прибыли в первом квартале, при этом ее скорректированная прибыль и показатель свободного денежного потока превысили ожидания рынка.

В январе-марте 2024 года чистая прибыль AT&T составила $3,8 млрд, или $0,47 на акцию, по сравнению с $4,5 млрд, или $0,57 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов опустилась до 55 центов с 60 центов на акцию, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 53 центов на акцию.

Квартальная выручка AT&T практически не изменилась и составила $30 млрд, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост до $30,5 млрд.

Свободный денежный поток компании составил $3,1 млрд, оказавшись существенно лучше ожидавшихся экспертами $2,4 млрд.

Доходы AT&T в сфере мобильной связи в минувшем квартале увеличились на 0,1%, до $20,59 млрд. В том числе выручка от продажи услуг повысилась на 3,3%, оборудования - снизилась на 9,8%.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 349 тысяч (прогноз - 287 тысяч), количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 252 тысячи.

Компания по-прежнему рассчитывает зафиксировать показатель свободного денежного потока по итогам всего года на уровне $17-18 млрд и получить скорректированную прибыль в размере $2,15-2,25 на акцию.

AT&T США
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