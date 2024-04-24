"Винодельня Ведерниковъ" из ГК "Абрау-Дюрсо" увеличила площадь виноградников до 231 га

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Винодельня Ведерниковъ" (входит в ГК "Абрау-Дюрсо"), ведущий производитель вин из автохтонных сортов винограда, в 2023 году увеличила площадь виноградников до 231 га.

"Важнейшей частью стратегии развития "Винодельни Ведерниковъ" является увеличение площади посадок уникальных донских автохтонных сортов винограда: в 2023 году было высажено еще 5,33 га новых саженцев сортов "цимлянский черный" и "пухляковский", и общая площадь виноградников составила 231 га", - сообщается в пресс-релизе компании.

Важным достижением прошлого сезона в винодельне назвали рекордный урожай знаменитого донского сорта "красностоп золотовский". Его было собрано более 320 тонн.

Согласно пресс-релизу, в 2023 году винодельня реализовала более 1 млн бутылок. Продажи премиальных тихих вин выросли на 31%, классических игристых вин из донских автохтонных сортов винограда – более чем в 1,5 раза, продажи красного вина "Красностоп Золотовский", выдержанного в дубовых бочках, – на 5%. Натуральные показатели компания не раскрывает.

В пресс-релизе также сообщается, что в 2023 году технологическая база винодельни пополнилась новыми емкостями из шлифованного бетона для выдержки вина российской фирмы Forma Wine, объем которых составляет 900 литров.

Перспективной сферой деятельности в компании считают туризм. В 2023 году было проведено исследование рынка и оценен потенциал развития туристического направления. В планах – постепенное развитие инфраструктуры и сервиса для гостей, а также участие в едином маршруте по ключевым винодельням региона – "Винные дороги Ростовской области".

"Винодельня Ведерниковъ" расположена в Ростовской области в станице Ведерниковской, где первое документальное упоминание о виноградарстве и виноделии относится к 1756 году. В 2015 году компания вошла в состав ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ.