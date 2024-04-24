Производство бензина в РФ в I квартале снизилось на 1,3%, дизтоплива – на 2,2%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство бензина в России в январе-марте 2024 года снизилось на 1,3% относительно аналогичного периода прошлого года, дизельного топлива - на 2,2%, сообщил Росстат.

Общий выпуск кокса и нефтепродуктов за отчетный период снизилось на 3,8% год к году; в марте 2024-го было на 4,8% больше, чем в феврале, но на 6,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2023-го.

Производство бензина в январе-марте 2024 года составило 11 млн т. В марте - 3,5 млн т, что на 3,5% меньше, чем в феврале, и на 7,9% меньше, чем в марте прошлого года.

Выпуск дизельного топлива по итогам трех месяцев составил 21,9 млн т. В марте было произведено 7,3 млн т ДТ, что на 5,4% больше, чем в феврале, но на 5,7% меньше, чем в марте 2023-го.

Выпуск топочного мазута в январе-марте составил 9,7 млн т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте произведено 2,9 млн т мазута, что меньше, чем в феврале и марте 2023-го на 7,9% и 22,2% соответственно.

Выпуск сжиженных углеводородных газов (СУГ) в отчетном периоде увеличился на 0,2% до 4,6 млн т. В марте было произведено 1,5 млн т пропана и бутана, что больше, чем в феврале на 6,9%, но меньше, чем в марте 2023-го, на 0,9%.

Выпуск кокса и полукокса из каменного угля в январе-марте сократился на 5,1% относительно аналогичного периода прошлого года - до 6,1 млн т. В марте произведено 2,2 млн т данного вида топлива, что на 11,2% больше, чем в феврале, но на 5,2% меньше, чем в марте 2023-го.

В марте произошла череда инцидентов на ряде нефтеперерабатывающих заводов России. В частности, в результате атак БПЛА возгорания фиксировались на НПЗ в Кстовской промзоне Нижнего Новгорода, на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Также предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты на подлете к заводу.

НПЗ в Нижнем Новгороде, Рязани и Ленинградской области относятся к числу крупнейших в России. Минэнерго РФ на фоне ряда внеплановых остановок заводов заявляло, что нефтепереработка России позволяет обеспечить топливом внутренний рынок и рынки стран-соседей. Запасы топлива находятся примерно на уровне аналогичного периода 2023 года. При этом благодаря превентивной мере по запрету экспорта бензина отгрузки этого товара на внутренний рынок выше, чем в I квартале 2023 года. Производство дизельного топлива существенно превосходит потребности внутреннего рынка, а отгрузки ДТ отечественным потребителям с начала года увеличены. Ситуация с топливообеспечением в России стабильная, заявляют в Минэнерго, подчеркивая, что ведомство в ежесуточном режиме мониторит ситуацию на топливном рынке.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили по итогам очередного заседания биржевого комитета при ведомстве, что в настоящее время в оптовом сегменте рынка нефтепродуктов наблюдается снижение стоимости, что, в том числе, связано с переводом топлива в третью очередь поставок по железной дороге для ускорения доставок грузов.

"В связи с этим на внутренний рынок поступили дополнительные объемы бензина и дизтоплива. Также получил развитие мелкооптовый сегмент нефтепродуктов, на котором сейчас торгуют "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Сейчас "ЛУКОЙЛ" увеличивает объемы реализации", - сообщили в ФАС.

Ведомство также подчеркнуло, что на заседании биржевого комитета представители аграрного бизнеса подтвердили стабильность цен и поставок топлива в период посевной.