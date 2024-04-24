Производство стабильного газового конденсата в марте сократилось на 0,9%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство стабильного газового конденсата в марте 2024 года составило 2,6 млн т, что на 0,9% ниже, чем в марте 2023 года, сообщил Росстат.

За три месяца текущего года производство конденсата достигло 7,5 млн тонн, что на 0,6% ниже, чем за январь-март 2023 года.

Как сообщалось, по итогам 2023 года производство стабильного газоконденсата выросло на 8,5% к 2022 году и составило 30,1 млн т.

Газовый конденсат является сопутствующим продуктом добычи природного газа на газоконденсатных месторождениях. Добытый из скважин нестабильный газовый конденсат после очистки от примесей и дегазации становится стабильным – пригодным к транспортировке для дальнейшей переработки. Основными производителями стабильного конденсата являются "Газпром, "НОВАТЭК", "Роснефть", "Сахалинская Энергия", "Газпром нефть".