Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4,0%, за I квартал составил 5,6%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в марте 2024 года составил 4,0% в годовом сравнении после роста на 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

За I квартал 2024 года промпроизводство в РФ выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в марте 2024 года оказались несколько хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривал рост промпроизводства РФ за март на 4,9%. Существенное замедление годовых темпов в марте по сравнению с февралем было ожидаемым, так как всплеск в феврале во многом объяснялся лишним днем из-за високосного года.

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,1% после увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В марте замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 6,0% в годовом сравнении с 13,5% в феврале (за I квартал рост на 8,8%).

В добывающем секторе в марте увеличение производства затормозило до 0,4% с 2,1% в феврале (за I квартал рост на 1,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в марте был зафиксирован рост на 4,1% после повышения на 6,4% в феврале (за I квартал рост на 5,0%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в марте составил 4,6% после увеличения на 6,0% в феврале (за I квартал прирост на 4,7%).

Отрасли, показавшие в марте 2024 года значительный рост по сравнению с мартом 2023 года: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 33,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 31,9%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 32,9%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 25,0%; производство прочих готовых изделий - 11,0%; производство мебели - 9,3%; выпуск электрического оборудования - 7,9%; производство химических веществ и химических продуктов - 7,1%; производство текстильных изделий - 5,8%; производство кожи и изделий из кожи - 4,9%; производство продуктов питания - 4,1%, напитков - 14,0%; производство бумаги - 6,8%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - 3,9%; добыча угля - 5,3%; добыча металлических руд - 2,0%.

Отрасли, снизившие объемы производства в марте 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года: производство табачных изделий - на 11,1%; производство кокса и нефтепродуктов - на 6,4%; металлургическое производство - на 5,7%; добыча прочих полезных ископаемых - на 4,7%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - на 2,5%; производство одежды - на 1,6%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 0,8%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале апреля).

Минэкономразвития РФ на этой неделе немного понизило прогноз роста промышленности в 2024 году до 2,5% с 2,6% в сентябрьской версии прогноза, объяснив пересмотром ожиданий в сфере добычи. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности Минэкономразвития в 2024 году ожидает на уровне 4%.