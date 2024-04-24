Производство СПГ в РФ в марте стабильно на уровне 3,1 млн тонн
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в марте 2024 года составило 3,1 млн тонн, что практически повторяет уровень марта 2023 года (ниже на 0,2%), сообщил Росстат.
Также из сводки ведомства следует, что статистики уточнили оценку производства СПГ в марте 2023 года с 2,9 до 3,1 млн тонн.
За три месяца 2024 года производство СПГ составило 9,0 млн тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
Росстат округляет данные до одного знака после запятой.
Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ по базовому и 37 млн тонн - по консервативному сценарию.
Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2,8
|2
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|2,7
|3
|3,1
|3,1
|3,3
|2,4
|2,8
|4
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,4
|1,9
|2,2
|8
|2,2
|2,5
|1,5
|2,4
|9
|2,7
|2,6
|2,5
|2,5
|10
|3,0
|3,0
|2,8
|2,4
|11
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|12
|3,2
|3,1
|3,0
|2,9
|ВСЕГО
|9,0
|32,9
|33,7
|30,1
|30,5