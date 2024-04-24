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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Производство СПГ в РФ в марте стабильно на уровне 3,1 млн тонн

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в марте 2024 года составило 3,1 млн тонн, что практически повторяет уровень марта 2023 года (ниже на 0,2%), сообщил Росстат.

Также из сводки ведомства следует, что статистики уточнили оценку производства СПГ в марте 2023 года с 2,9 до 3,1 млн тонн.

За три месяца 2024 года производство СПГ составило 9,0 млн тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Росстат округляет данные до одного знака после запятой.

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ по базовому и 37 млн тонн - по консервативному сценарию.

Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год 2024 2023 2022 2021 2020
1 3,1 2,7 3,0 2,8 2,8
2 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7
3 3,1 3,1 3,3 2,4 2,8
4 2,8 2,8 2,6 2,6
5 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,2 2,4 1,9 2,2
8 2,2 2,5 1,5 2,4
9 2,7 2,6 2,5 2,5
10 3,0 3,0 2,8 2,4
11 3,0 2,9 2,8 2,7
12 3,2 3,1 3,0 2,9
ВСЕГО 9,0 32,9 33,7 30,1 30,5

TotalEnergies Газпром НОВАТЭК Росстат
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