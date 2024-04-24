Рубль уверенно вырос к основным валютам перед единым днем уплаты налогов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов в среду, все валюты при этом опустились к уровням начала апреля. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине с учетом повышенного спроса на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 92,25 руб. в 19:00, что на 88,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар падал до 92,16 руб. впервые с 4 апреля. Евро к этому времени стоил 98,75 руб., подешевев на 84 копейки. Евро торгуется ниже 99 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 86,34 копейки, до 95,17 руб. Курс китайского юаня опустился на 13,15 копейки - до 12,67 руб. Это минимальная отметка с 3 апреля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос в основных валютных парах по итогам торгов в среду на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля, и ждут официальных подтверждений решения о продлении до конца 2024 года требования об обязательной продаже валютной выручки. Накануне об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и РСПП. Сейчас эта мера действует до 30 апреля 2024 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Иван Журавлев, до конца апреля котировкам рубля будут оказывать поддержку продажа валютной выручки со стороны российских экспортеров и ослабление доллара США, краткосрочно валютный курс может опуститься ниже уровня в 92,5 руб.

"Позитивным фактором для валютного рынка стало сообщение газеты "Ведомости" о продлении указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки до конца года. Согласно последним данным платежного баланса, в марте произошел значительный рост чистого приобретения финансовых активов с $4,2 млрд в феврале до $15,5 млрд. Статья включает в себя торговые кредиты, авансы, ссуды и займы, дебиторскую задолженность, наличную иностранную валюту, а также средства на текущих счетах и депозитах. Сложившуюся ситуацию Банк России объясняет увеличением срока поступления платежей за поставленную российскими экспортерами продукцию. Таким образом, продление указа должно обеспечить приток ликвидности и насытить внутренний валютный рынок. Однако, уже в мае мы ожидаем продолжение тренда на ослабление курса рубля, связанного с началом туристического сезона и исторически высоким спросом резидентов на валюту", - говорит Журавлев.

"В среду рубль укрепился ко всем основным валютам при отсутствии выраженных движений кросс-курсов на глобальном рынке. Был сломлен восходящий тренд по стоимости доллара, и доллар к концу дня торговался в районе 92,3 руб. Полагаем, что основанием к укреплению рубля стал рост активности экспортеров перед приближением граничного уровня уплаты налогов, а также усиление ожиданий длительной жесткости денежно-кредитной политики ЦБ после вчерашнего объявления нового прогноза Минэкономразвития России (повышение прогноза инфляции и роста потребительской активности). В тоже время мы считаем укрепление локальным, и после майских праздников допускаем возврат курса в район 93-95 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть остаются на негативной территории вечером в среду.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мпо московскому времени составляет $88,1 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,44%, до $82,98 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Это максимальное падение с января.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на 1,6 млн баррелей, согласно данным Trading Economics.

Вместе с тем индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,2%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 апреля на 78,6 копейки, до 92,5058 руб., и уменьшил курс евро на 64,91 копейки, до 98,9118 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду понизился на 73,76 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,5048 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 78,56 копейки, до 92,4939 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 141,071 млн, из которых $341,363 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $799,708 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 62,09 копейки, до 98,9054 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 68,07 копейки, до 98,9046 руб. Объем торгов евро составил EUR391,807 млн, из которых EUR129,595 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR262,212 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля поднялась на 4 базисных пункта - до 15,73% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду на 1 базисный пункт и составила 15,78% годовых, версия на 3 месяца осталась на отметке предыдущего торгового дня - 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 1 базисный пункт, до 15,92% годовых.