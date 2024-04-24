Экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2024 г. может составить порядка 12 млрд куб. м

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2024 году составит порядка 12 млрд кубометров, заявил президент Ильхам Алиев.

"ЕС хочет дополнительные объемы газа из Азербайджана. (...) Если в 2021 году объемы поставок нашего газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, то в 2027 году они должны увеличиться до 20 млрд кубометров. Это не обязательство, это цель, и мы идем к этой цели. В этом году наш экспорт в Европу будет порядка 12 млрд кубометров, т.е. на 4 млрд кубометров больше, чем в 2021 году", - сказал Алиев во вторник на встрече с участниками международного форума "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованного в Университете АДА.

Ответы Алиев на вопросы участников форума опубликованы в среду вечером на сайте президента Азербайджана.

Ранее со ссылкой на министра энергетики Пярвиза Шахбазова сообщалось, что в 2024 году общий экспорт газа из Азербайджана превысит 24 млрд кубометров.

В 2023 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 5,3% - до 23,8 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров (+3,5% - ИФ).

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия и Сербия. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

Кроме европейских стран азербайджанский газ покупают Турция и Грузия.