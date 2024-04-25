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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Нефть Brent подорожала до $88,2 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по московскому времени составляет $88,17 за баррель, что на $0,15 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,4 (0,5%), до $88,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,13 (0,16%), до $82,94 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,55 (0,7%), до $82,81 за баррель.

ЭкономикаЗапасы нефти в США за неделю упали на 6,4 млн баррелей, максимально с январяЧитать подробнее

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей - до 453,6 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Это максимальное падение с января. Сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель на фоне увеличения объемов нефтепереработки.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 500 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 0,634 млн баррелей и составили 226,7 млн баррелей. Между тем запасы дистиллятов выросли на 1,614 млн баррелей - до 116,6 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 0,9 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тыс. баррелей.

При этом спрос на бензин снизился на 239 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с середины февраля 8,4 млн б/с, что оказало давление на нефтяные котировки накануне.

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