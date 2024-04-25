Минэкономразвития предложило летом обсудить допвложения средств ФНБ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) опережающими темпами позволяет задуматься о дополнительных вложениях его средств, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Видим, что ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета 2024-2026 гг. И считаем возможным вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов на финансирование проектов летом этого года, когда будет сформирован уточнённый прогноз", - сказал министр, выступая на съезде РСПП в Москве.

Средства ФНБ должны инвестироваться в проекты в рамках уже определенного законодательством лимита, чтобы фонд мог по-прежнему играть роль "подушки безопасности" для бюджета, говорил в недавнем интервью "Интерфаксу" министр финансов Антон Силуанов.

"Перечень инвестиционных вложений ФНБ определен, законом предусмотрена возможность выделения на такие проекты в общей сложности 4,25 трлн рублей. Там разные активы. Позиция Минфина - нужно работать в рамках этой величины, потому что у бюджета должен быть запас прочности в виде ФНБ", - сказал он.

"Расходов сейчас немало. Такой запас должен составлять не менее 7% ВВП, а сейчас он ниже. В условиях корректировки бюджетного правила наполнение фонда идет медленнее", - отмечал министр.

В текущем году на обеспечение сбалансированности федерального бюджета из ФНБ планируется направить 1,3 трлн рублей.

Объем ФНБ на 1 апреля составил 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В марте он увеличился на 275,75 млрд рублей. Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил эквивалент 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд, что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.