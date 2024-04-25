ЦБ установил новый лимит балансовой ОВП банков на уровне 50% от капитала

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России вводит новый лимит на балансовые открытые валютные позиции (ОВП) банков в размере 50% от капитала, говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ вводит новые критерии фиктивного и ненадежного хеджирования валютного риска.

"Эти меры призваны лучше балансировать валютную структуру активов и обязательств кредитных организаций и исключить занижение валютного риска", - отмечает ЦБ.

Банк России пересмотрел порядок расчета ОВП, который теперь приближен к внутрибанковским экономическим подходам и учитывает фактическое влияние валютного риска на финансовый результат по международным стандартам (МСФО). Это облегчит кредитным организациям управление ОВП для соблюдения лимитов.

Дополнительно Банк России скорректировал правила, по которым несоблюдение лимитов ОВП признается нарушением. Новый подход даст кредитным организациям больше времени для покрытия позиций, которые открылись в экстренных ситуациях в силу внешних причин, отмечает ЦБ.

Банки будут обязаны применять новые подходы с 1 июля 2024 года (нормы о качестве хеджирующих сделок – с 1 октября 2024 года).