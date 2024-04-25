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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Рынок акций РФ в четверг подрос к 3440 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и умеренной просадки нефти (Brent опустилась к $87,8 за баррель), игроки оценивали поступающие с утра корпоративные новости. Индекс МосБиржи поднялся к 3440 пунктам во главе с расписками Ozon (+3,8%) и бумагами "Русала" (+2,4%), просели акции "Мечела" (-2%) и "НОВАТЭКа" (-0,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3439,76 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1178,69 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 подешевел до 91,93 рубля (-0,31 рубля).

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