ЦБ намерен ввести новые требования к порядку расчета профучастниками норматива достаточности капитала

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России планирует ввести с 1 октября 2025 года новые требования к порядку расчета профессиональными участниками рынка ценных бумаг норматива достаточности капитала (НДК).

Это следует из опубликованного на сайте регулятора проекта указания ЦБ РФ "О внесении изменений в указание Банка России от 2 августа 2021 года № 5873-У", разработанного по итогам анализа правоприменительной практики, результатов надзорной деятельности и с учетом проведенного в 2023 году аудита модели НДК.

Регулятором уточняется методология расчета кредитного риска в отношении позиций брокерских клиентов. В частности, если раньше необходимо было рассчитывать такой показатель только для инвесторов с особым уровнем риска, то теперь и для клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска. Это позволит профучастнику более точно оценивать риски своих клиентов.

Для снижения операционной нагрузки на профучастника упрощаются правила определения значений ставок кредитного риска в отношении контрагента и клиента брокера.

Дополнительные требования к порядку расчета кредитного риска профучастника включают, в частности, введение запрета на использование ценных бумаг должника и активов лиц, связанных с таким должником, в качестве обеспечения исполнения обязательств. Также устанавливается ограничение на применение завышенных рейтингов кредитоспособности.

Проектом предлагается выделить цифровые права в качестве отдельного объекта, учитываемого при расчете НДК.