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Уолл-стрит снизилась на данных о ВВП и инфляции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Этот отчет был плох сразу с двух сторон: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется, - отметил Крис Закарелли из Independent Advisor Alliance. - Федрезерву хотелось бы видеть устойчивое снижение инфляции, а рынок хочет экономического роста и роста корпоративной прибыли".

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 207 тыс., обновив минимум более чем за два месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее.

Акции Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) упали на 10,6%. Компания увеличила чистую прибыль в первом квартале более чем вдвое, однако повысила годовой прогноз капитальных затрат.

Рыночная стоимость International Business Machines опустилась на 8,3%, компания стала лидером снижения в индексе Dow Jones. Компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки по итогам первого квартала, однако второй показатель не оправдал ожиданий рынка.

Капитализация Ford Motor увеличилась на 0,7%. Американский автопроизводитель в январе-марте сократил чистую прибыль на 24%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Цена бумаг Bristol Myers Squibb снизилась на 8,5% на фоне чистого убытка по итогам прошлого квартала.

American Airlines Group завершила первый квартал 2024 года с чистым убытком, при этом ее выручка была рекордной для января-марта. Котировки бумаг авиакомпании повысились на 1,5%.

Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в первом квартале увеличила чистую прибыль в полтора раза и немного сократила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов. Её акции подешевели на 7%.

Котировки акций Union Pacific Corp. выросли на 5%. Чистая прибыль американского железнодорожного оператора в минувшем квартале не изменилась, при этом показатель в расчете на акцию слабо вырос, что стало приятным сюрпризом для инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,98% и составил 38085,8 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,46% - до 5048,42 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,64% и составил 15611,76 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Standard Poors 500 Union Pacific Meta Platforms
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