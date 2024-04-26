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"Дочка" "КАМАЗа" начала выпуск двигателей 450 л.с. для бульдозеров

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Тутаевский моторный завод" (ТМЗ, входит в группу "КАМАЗ") изготовило 10 двигателей ТМЗ 8487.10-03 мощностью 450 л.с., сообщила пресс-служба предприятия.

Они предназначены для тяжелых гусеничных бульдозеров D30 массой 53 тонны. Техника будет произведена в этом году на заводе "ДСТ-Урал" (Челябинск).

Отмечается, что мощный двигатель и оптимальная масса обеспечивают максимальную производительность гусеничного бульдозера в сложных условиях эксплуатации. Работа над созданием двигателя велась с 2022 года.

Тутаевский моторный завод основан в 1968 году, имеет дизельное, кузнечно-прессовое и литейное производства. Специализируется на создании двигателей, выпускает более 40 модификаций 8-цилиндровых дизелей мощностью 300-600 л.с., а также коробки передач, узлы и детали цилиндропоршневой группы, отливки из чугуна, горячие и холодные штамповки.

Тутаевский моторный завод ТМЗ КАМАЗ ДСТ-Урал
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